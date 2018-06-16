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«Чтобы человек нормально работал, его надо всем обеспечить». Белорусские профсоюзы начали проверку сельхозорганизаций

17.06.2018 16:23 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. От средств индивидуальной защиты до организации горячего питания. Белорусские профсоюзы начали проверку готовности сельхозорганизаций к уборочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Чтобы человек нормально работал, его надо всем обеспечить». Белорусские профсоюзы начали проверку сельхозорганизаций

Мониторинг проводится заранее, чтобы к первому дню жатвы недоработки на местах успели устранить и для тружеников полей были созданы все условия для качественной работы.

«Чтобы человек нормально работал, его надо всем обеспечить». Белорусские профсоюзы начали проверку сельхозорганизаций

Виталий Фролов, механизатор СПК «Колхоз «Родина»:
Условия, конечно, хорошие: спецодежда, рукавицы – всё выдается.

«Чтобы человек нормально работал, его надо всем обеспечить». Белорусские профсоюзы начали проверку сельхозорганизаций

Геннадий Шпаковский, заведующий отделом Могилевского областного профсоюза работников АПК:
Без человека любая – самая мощная техника – мертва. Она не сможет работать. А для того, чтобы человек нормально работал, его надо всем обеспечить.

«Чтобы человек нормально работал, его надо всем обеспечить». Белорусские профсоюзы начали проверку сельхозорганизаций

Виктор Кленовик, председатель Круглянского районного комитета профсоюза работников АПК:
Для механизаторов, после того, как выйдут в поле, каждый вечер здесь будут работать душ и баня.

После проверки профсоюзы дают рекомендации об устранении недочетов, устанавливают сроки. Эффективность таких мониторингов налицо: с каждым годом нарушений становится все меньше. В течение месяца профсоюзные работники планируют проверить все сельхозорганизации страны.

 
 
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Новости Беларуси. От средств индивидуальной защиты до организации горячего питания. Белорусские профсоюзы начали проверку готовности сельхозорганизаций к...
 
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