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«Чтобы человек нормально работал, его надо всем обеспечить». Белорусские профсоюзы начали проверку сельхозорганизаций
Новости Беларуси. От средств индивидуальной защиты до организации горячего питания. Белорусские профсоюзы начали проверку готовности сельхозорганизаций к уборочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мониторинг проводится заранее, чтобы к первому дню жатвы недоработки на местах успели устранить и для тружеников полей были созданы все условия для качественной работы.
Виталий Фролов, механизатор СПК «Колхоз «Родина»:
Геннадий Шпаковский, заведующий отделом Могилевского областного профсоюза работников АПК:
Виктор Кленовик, председатель Круглянского районного комитета профсоюза работников АПК:
После проверки профсоюзы дают рекомендации об устранении недочетов, устанавливают сроки. Эффективность таких мониторингов налицо: с каждым годом нарушений становится все меньше. В течение месяца профсоюзные работники планируют проверить все сельхозорганизации страны.
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«Чтобы человек нормально работал, его надо всем обеспечить». Белорусские профсоюзы начали проверку сельхозорганизаций
Новости Беларуси. От средств индивидуальной защиты до организации горячего питания. Белорусские профсоюзы начали проверку готовности сельхозорганизаций к...
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