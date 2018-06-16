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Главное рыболовное мероприятие этого лета «КУБОК ЗАМКОВОЙ ГОРЫ». Фотоотчет
17.06.2018 — Разное | Горецкий вестник
16-17 июня «КУБОК ЗАМКОВОЙ ГОРЫ» прошли соревнования по лову хищной рыбы с берега и с лодки.
Гостей ждали также концертная программа, дискотека, игры и конкурсы для детей, работали торговые ряды.
Подробнее на страницах газеты «Горецкий вестник».
Фото Дмитрия МАХОМЕТА.
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16-17 июня «КУБОК ЗАМКОВОЙ ГОРЫ» прошли соревнования по лову хищной рыбы с берега и с лодки. Гостей ждали также концертная программа, дискотека, игры и конкурсы для...
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