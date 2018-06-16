ЧМ-2018: Коста-Рика проиграла Сербии

Первый матч четвертого дня чемпионата мира по футболу завершился в пользу сборной Сербии со счётом 1:0. Единственный гол в ворота костариканцев на 56-ой минуте исполнил Александар Прийович.

Далее ждем поединок между сборными Бразилии и Швейцарии. Накануне команды провели тренировки, а после ответили на вопросы журналистов. В составе бразильской команды болельщики хотят видеть Неймара. Но выйдет ли он на поле – по-прежнему неясно.