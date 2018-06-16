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ЧМ-2018: Коста-Рика проиграла Сербии
Первый матч четвертого дня чемпионата мира по футболу завершился в пользу сборной Сербии со счётом 1:0. Единственный гол в ворота костариканцев на 56-ой минуте исполнил Александар Прийович.
Далее ждем поединок между сборными Бразилии и Швейцарии. Накануне команды провели тренировки, а после ответили на вопросы журналистов. В составе бразильской команды болельщики хотят видеть Неймара. Но выйдет ли он на поле – по-прежнему неясно.
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Первый матч четвертого дня чемпионата мира по футболу завершился в пользу сборной Сербии со счётом 1:0. Единственный гол в ворота костариканцев на 56-ой минуте...
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