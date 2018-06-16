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Знакомьтесь: ДЖАККОЛО, КУЛЬБУТО, НОВУС

17.06.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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Инициатива «Питайся правильно, живи активно – это здорово и результативно!», реализуемая Березовским районным экологическим общественным объединением «ЭкоРегион «Ясельда» в партнерстве с ГУ «Березовский ТЦСОН» на территории эколого-просветительного центра заказника «Споровский» в д. Высокое, набирает обороты.

Работы по реализации инициативы ведутся в рамках проекта международной технической помощи «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь» (БЕЛМЕД), финансируемого Европейским союзом и реализуемого ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Команда, реализующая инициативу, рада сообщить приятную новость: Студия настольных спортивных игр, которая состоит из пяти ну очень интересных игр, начала свою работу. Даже прочитав название игр, захочется узнать, что это такое и как в них играть. ДЖАККОЛО, ШАФЛБОРД, КОРН ХОЛЛ, КУЛЬБУТО, НОВУС – вот они, настольные спортивные игры. Поверьте на слово, с ними стоит познакомиться, поиграть и подружиться. Это отзывы посетителей промоакций, которые недавно прошли в рамках велопробега «Bike4SDGs» в поддержку Целей устойчивого развития, организованного Программой развития ООН (ПРООН) в Беларуси, в Каменюкской средней школе и на Царской поляне в Беловежской пуще.

Знакомьтесь: ДЖАККОЛО, КУЛЬБУТО, НОВУС

Жители и гости нашего района тоже имели возможность познакомиться с этими удивительными настольными спортивными играми. Двадцать четвертого мая промоакция прошла в отделении для граждан пожилого возраста и инвалидов ГУ «Березовский ТЦСОН», а 27 мая игры были представлены на празднике «Солнышко в ладошках», организатором которого выступило ГУК «Детско-юношеский спортивно-эстетический центр». Первого июня игры были представлены участникам сплава на байдарках «Мотольская регата». Много радостных эмоций и впечатлений от того, что игры нравятся и в них хотят играть. Играли дети, взрослые, и все они спрашивали: «Когда еще приедете?» Сообщаем: промоакции будут проводиться в эколого-просветительном центре заказника «Споровский» в д. Высокое на протяжении всех летних каникул для воспитанников летних оздоровительных лагерей.

А скоро там начнут работать площадки для игры в городки, лапту и футбол на болоте. Надеемся, что создаваемая площадка станет постоянно действующим центром активного отдыха на базе заказника «Споровский».

Впереди еще много интересных задумок, идей, меро-приятий. Следите за новостями в районной газете «Маяк» и на страничках инициативы в социальных сетях.

Алена Ополько, координатор инициативы.

 
Теги: знакомства, Новости
 
 
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Инициатива «Питайся правильно, живи активно – это здорово и результативно!», реализуемая Березовским районным экологическим общественным объединением...
 
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