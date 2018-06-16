Лучший профсоюзный комитет по контролю за охраной труда – в гимназии г. Белоозерска

На счету коллектива гимназии г. Белоозерска немало престижных побед. Преподаватели и учащиеся занимают лидирующие места на многочисленных республиканских, областных и районных конкурсах, побеждают в олимпиадах, признаются лучшими их проекты и инновации. А недавно отличился профком гимназии, который удостоен звания «Лучший профсоюзный комитет по осуществлению общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда».

Председатель областного объединения профсоюзов А.А. Мурашкин вручил руководителю профсоюзной организации учебного заведения Т.О. Волк за победу специальную статуэтку и диплом. Отмечен профком и грамотой обкома профсоюза работников образования и науки за обеспечение безопасных условий труда работников, сохранение жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса.

– У нас работают творческие люди, и мы привыкли выполнять все требования, которые предъявляются к нашей деятельности. А вообще все надо делать с душой, тогда и будет результат, – говорит директор гимназии г. Белоозерска С.В. Савко. – Членство в профсоюзе у нас стопроцентное, коллектив дружный. Председатель профкома, учитель английского языка Татьяна Олеговна Волк, человек очень инициативный. Активно у нас работает общественная комиссия по охране труда, которую возглавляет учитель физики Михаил Васильевич Красовский.

Работа этой комиссии строится на основе проведения мониторингов, анализа итогов выполнения обязательств, предусмотренных коллективным договором, периодическим контролем по охране труда. В прошлом году, к примеру, было проведено двенадцать обследований и мониторингов соблюдения законодательства о труде оказали шефы: ДСПМК-26, филиал «Белоозерскэнергоремонт» РУП «Брестэнерго» и ИП Уханов.

– Хорошие впечатления остались у коллектива после поездки этой весной в г. Минск, где мы посмотрели в театре спектакль «Паўлінка» и полюбовались красотой Ботанического сада во время недели сирени. Активно участвуем в спортивных мероприятиях, побеждаем на туристических слетах и соревнованиях по стрельбе, – рассказывает председатель профкома Т.О. Волк. – Не забываем чествовать ветеранов педагогического труда.

У порога гимназии красуется надпись, выполненная цветными мелками: «Окончен одиннадцатилетний контракт. Мы любим тебя, гимназия!» Согласитесь, такое признание дорогого стоит. А оставили его выпускники одиннадцатых классов. В нынешнем году из стен учебного заведения вышли в большую жизнь 49 человек, из них пятеро с золотыми медалями. А что касается контракта, то ребята имели в виду годы учебы в гимназии.

На фото: педагоги гимназии Михаил Васильевич Красовский и Татьяна Олеговна Волк с наградами профсоюза.

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