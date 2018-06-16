ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лучший профсоюзный комитет по контролю за охраной труда – в гимназии г. Белоозерска

17.06.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)  
Размер текста:
A
A
A

На счету коллектива гимназии г. Белоозерска немало престижных побед. Преподаватели и учащиеся занимают лидирующие места на многочисленных республиканских, областных и районных конкурсах, побеждают в олимпиадах, признаются лучшими их проекты и инновации. А недавно отличился профком гимназии, который удостоен звания «Лучший профсоюзный комитет по осуществлению общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда».

Председатель областного объединения профсоюзов А.А. Мурашкин вручил руководителю профсоюзной организации учебного заведения Т.О. Волк за победу специальную статуэтку и диплом. Отмечен профком и грамотой обкома профсоюза работников образования и науки за обеспечение безопасных условий труда работников, сохранение жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса.    

– У нас работают творческие люди, и мы привыкли выполнять все требования, которые предъявляются к нашей деятельности. А вообще все надо делать с душой, тогда и будет результат, – говорит директор гимназии г. Белоозерска С.В. Савко. – Членство в профсоюзе у нас стопроцентное, коллектив дружный. Председатель профкома, учитель английского языка Татьяна Олеговна Волк, человек очень инициативный. Активно у нас работает общественная комиссия по охране труда, которую возглавляет учитель физики Михаил Васильевич Красовский.

Работа этой комиссии строится на основе проведения мониторингов, анализа итогов выполнения обязательств, предусмотренных коллективным договором, периодическим контролем по охране труда. В прошлом году, к примеру, было проведено двенадцать обследований и мониторингов соблюдения законодательства о труде оказали шефы: ДСПМК-26, филиал «Белоозерскэнергоремонт» РУП «Брестэнерго» и ИП Уханов. 

– Хорошие впечатления остались у коллектива после поездки этой весной в г. Минск, где мы посмотрели в театре спектакль «Паўлінка» и полюбовались красотой Ботанического сада во время недели сирени. Активно участвуем в спортивных мероприятиях, побеждаем на туристических слетах и соревнованиях по стрельбе, – рассказывает председатель профкома Т.О. Волк. – Не забываем чествовать ветеранов педагогического труда.

У порога гимназии красуется надпись, выполненная цветными мелками: «Окончен одиннадцатилетний контракт. Мы любим тебя, гимназия!»  Согласитесь, такое признание дорогого стоит. А оставили его выпускники одиннадцатых классов. В нынешнем году из стен учебного заведения вышли в большую жизнь 49 человек, из них пятеро с золотыми медалями. А что касается контракта, то ребята имели в виду годы учебы в гимназии. 

На фото: педагоги гимназии Михаил Васильевич Красовский и Татьяна Олеговна Волк с наградами профсоюза.

Фото автора.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На счету коллектива гимназии г. Белоозерска немало престижных побед. А недавно отличился профком гимназии, который удостоен звания «Лучший профсоюзный комитет по...
 
Новости дня
Новости разные
 
ЧМ-2018: Коста-Рика проиграла Сербии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Единство
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика