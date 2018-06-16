Сербия с минимальной победы стартовала на чемпионате мира по футболу в России

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Сборная Сербии на новом стадионе в Самаре с минимальной победы стартовала 17 июня на чемпионате мира в России, одолев команду Коста-Рики.

Матч сложно назвать зрелищным. В первом тайме зрителей по-настоящему мог впечатлить разве что удар ножницами через себя Сергея Милинковича-Савича. Но с ним справился вратарь Коста-Рики Кейлор Навас, к тому же судьи зафиксировали офсайд.

Во втором тайме темп игры также был неспешным, лишь изредка команды взрывались, подбираясь к штрафной соперника. Но на 57-й минуте настоящий шедевр сотворил защитник сборной Сербии Александар Коларов. Его команда получила право на штрафной удар с дистанции около 25 метров. И 32-летний футболист итальянской "Ромы" левой ногой мастерски закрутил мяч над "стенкой" в верхний левый от голкипера угол ворот — 1:0.

На 87-й минуте все вопросы в матче мог снять серб Александар Митрович. Но, ворвавшись в штрафную площадь, форвард "Ньюкасла" не оказался способен ни на что иное, кроме как рухнуть на газон в противоборстве с Джанкарло Гонсалесом.

В концовке встречи зрителей развлек Неманья Матич, затеявший потасовку у бровки поля с одним из помощников главного тренера Коста-Рики, который поймал покинувший пределы поля мяч.



Фото: Reuters

А затем желтую карточку после видеопросмотра эпизода получил сербский нападающий Александар Прийович, незаметно для судей заехавший в лицо игроку Коста-Рики, который после удара упал на газон.

Вечером в Ростове-на-Дону состоится другой матч предварительного этапа в группе "Е". В 21.00 по минскому времени сыграют Бразилия — Швейцария.

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