Вспоминаем важные достижения за 2017 год в преддверии народного праздника

В преддверии самого значимого, долгожданного народного праздника - Дня Независимости Республики Беларусь - важно отметить те достижения, которые позволяют белорусам и, в частности, ивьевчанам наблюдать ежегодный прогресс в различных сферах жизнедеятельности и гордиться стабильно положительной динамикой на пути к процветанию Ивьевщины и Беларуси!

2017 год

Сельское хозяйство

Приоритетной отраслью экономики Ивьевского района является агропромышленный комплекс. Отрадно, что по итогам работы за январь-ноябрь 2017 года обеспечен рост валовой продукции сельского хозяйства на 108,6%, в том числе в отрасли животноводства – 102, 1%, в отрасли растениеводства – 117, 4 %.





Основой сельскохозяйственного производства было и остается производство зерна. В уходящем году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки составил 44,5 тысяч тонн при урожайности 26,0 ц/га. Темп роста к уровню 2016 года составил 129%.

Важным из направлений развития отрасли растениеводства является производство кормов. В текущем году заготовлено 6,6 тысяч тонн сена, 96, 4 тысячи тонн сенажа, 95,6 тысяч тонн силоса. На одну условную голову скота заготовлено 29,2 ц.к.ед. травяных кормов. В свете новых требований в 2018 году сельхозорганизациями района планируется строительство хранилищ для травяных кормов.

Хочется подчеркнуть, что наличие качественных и в необходимом количестве кормов во многом определяет стабильность в работе животноводческой отрасли АПК района, обеспечение выполнение плановых цифр в молочном и мясном производствах.

Радует, что за одиннадцать месяцев 2017 года темп роста производства молока к уровню 2016 года составил 102,2 %, на 3% увеличилась его реализация. Улучшен и такой важный показатель молочного производства, как надой на одну корову – плюс 88 кг к уровню прошлого года. На 7,2 % к уровню прошлого года выросло производство свинины, доведенное задание выполнено на 104,5%.

По итогам работы за январь-октябрь 2017 года получено 34,2 млн. рублей выручки от реализации продукции, темп роста составил 118,3 %.

Современная аграрная политика – это модернизация и техническая оснащенность производства. На наших полях мы видим современную мощную технику, и это очень хорошо, так как в новом году планируется увеличение посевных площадей.

Тот факт, что на Ивьевщине в текущем году пройдут областные «Дожинки», должен стать важным стимулом для еще более продуктивной работы аграриев Ивьевщины, чтобы к профессиональному празднику они смогли прийти с достойными результатами и высокими производственными показателями.

Безусловно, подготовка и проведение областного праздника тружеников сельского хозяйства в нашем районе – это и почетно, и ответственно, а еще во многом событие, определяющее направления деятельности в работе большинства районных организаций и учреждений социальной сферы.

Экономика

2017 год - это период позитивных перемен в работе экономики страны в целом и в нашем районе, в частности.





Достигнуты высокие показатели во внешнеэкономической деятельности предприятий района. За январь – октябрь 2017 года объем внешней торговли товарами в 1,6 раза выше уровня соответствующего периода 2016 года. Объем экспорта составил свыше 9 миллионов долларов США, или 140,5% к 2016 году.

Наибольший рост объемов реализации продукции на экспорт достигнут ООО «Гронема», ООО «Фабрика Ромакс». Достойно стартовало ЧПТУП «ВАЛГЕН» - предприятие, которое зарегистрировано в 2017 году: за август – октябрь им достигнут объем экспортных поставок в сумме 2,2 миллиона долларов США.

Отделом экономики райисполкома, предприятиями ведется целенаправленная работа по диверсификации экспорта, уменьшению зависимости от российского рынка и поиску новых «адресов».

Что касается торговли, розничный товарооборот за 11 месяцев уходящего года вырос на 7,5% к уровню 2016 года при задании 102,0%. Населению района реализовано товаров на сумму 44,3 миллионов рублей.

Основой общественного развития являются инвестиции. В январе – октябре 2017 года объем инвестиций в основной капитал по району составил 60003 тыс. рублей (296,0% к уровню января – октября 2016 года).

Трудовая занятость населения





На всех уровнях власти в нашей стране поощряется проявление предпринимательской инициативы граждан. На создание оптимальных условий для ее развития, на раскрепощение бизнеса направлены изменения в законодательстве и новые нормативные акты, позволяющие каждому человеку, желающему обеспечивать себя и свою семью материальным достатком, беспрепятственно заниматься своим делом.

К слову, количество юридических лиц – субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тысячу занятых в экономике в 2017 году ожидается на уровне 22,6 единицы. В 2017 году в районе зарегистрировано 12 юридических лиц и 55 индивидуальных предпринимателей.

Здравоохранение

В 2017 году в районе отмечается улучшение демографической ситуации.





В Ивьевской ЦРБ завершен ремонт второй очереди поликлиники, проведен текущий ремонт центрального стерилизационного отделения. В рамках инвестиционного проекта и за счет иных средств реконструкция помещений больницы продолжается.

Образование. Значимый Год науки

Что касается сферы образования, то здесь хочется отметить достижения и победы наших одаренных учащихся.





Отрадно, что в Год науки на областном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам завоевано на пять дипломов больше, чем в 2016 году – всего 15. Не уменьшили количество побед к предыдущему году – четыре диплома - наши учащиеся на заключительном этапе республиканской олимпиады.

Трое учащихся стали победителями областного конкурса исследовательских работ «Хрустальная Альфа» и награждены дипломами главного управления образования Гродненского облисполкома III степени.

Значительным достижением является победа дошкольного центра развития ребенка г.Ивье в XII Республиканском конкурсе «Компьютер. Образование. Интернет».

За 2017 год два педагога и четверо учащихся поощрены премией специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.

Спорт

Много побед на республиканском и областном уровне в уходящем году и у наших юных спортсменов, как в личном, так и в командном зачете.





Так, в республиканских соревнованиях по футболу на призы Президентского спортивного клуба «Кожаный мяч» команда Ивьевского района заняла 2 место.

В начале 2018 года юные ивьевчане впервые примут участие в областных соревнованиях по хоккею «Золотая шайба».

Среди спортивных достижений 2017 года – 1-е место команды Ивьевского района в спартакиаде Гродненской области среди агрогородков.

Культура

Порадовали всех нас интересными культурно-массовыми мероприятиями и новыми проектами в уходящем году работники учреждений культуры Ивьевщины. Многие из праздников, которые отмечались в 2017 году впервые, уже стали брендовыми и собирают гостей не только со всех уголков Гродненщины.





Дифирамбом трудолюбию наших земляков «прозвучал» праздник «Іўеўскі памідор». Удался организаторам и оставил восторженные отзывы праздник «Моринская золотая рыбка». Уважением к историческому прошлому и лучшим традициям белорусского народа стали такие мероприятия, как конкурс косцов «Ліпнішкаўскія сенакосы», шляхетский фест «Жамчужная зорка – палац Умястоўскіх», праздник белорусского рушника «Повязь часоў», праздник белорусской кухни «Моц смаку».

Благодаря профессионализму и творчеству представители учреждений культуры района не единожды в 2017-м году становились победителями республиканских и областных конкурсов. Так, Ивьевская детская библиотека-филиал районной библиотеки одержала победу в областном конкурсе среди детских библиотек Гродненской области.





За творческие достижения в сфере культуры и искусства за 2017 год в номинации «Библиотекарь года» заведующей детской библиотеки-филиала Ивьевской районной библиотеки Таисе Ивановне Грикень присуждена премия имени А. И. Дубко Гродненского областного исполнительного комитета.

В конкурсе «На лепшую самаробную кнігу» творческий коллектив Ивьевской районной библиотеки одержал победу в номинации «На лучшее художественное оформление произведения (или его отрывка) Ф.Скорины», второе место- в конкурсе «На лучшую постановку идеологической работы в организациях Гродненской области».

Социальная защита населения

Хочется обратиться и к такому важному аспекту работы местных органов власти как социальная защита населения, подразумевающему заботу о конкретном человеке, поддержку каждой семьи, создание условий для здорового материнства и счастливого детства.

Так складывается, что численность граждан пожилого возраста - жителей района - с каждым годом увеличивается. А это значит, что возникает потребность во внедрении разнообразных форм социальной помощи нетрудоспособному населению. В январе 2017 года открыто и функционирует отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов д. Лукашино на 30 койко-мест.





Внедрены и будут внедряться инновационные технологии социальной работы и новые виды социальных услуг, совершенствуются медицинская, профессиональная, трудовая, социальная реабилитация инвалидов, повышается уровень безопасного проживания пожилых граждан и инвалидов.

В целях повышения качества жизни и создания безопасных условий проживания уязвимой категории граждан оказывается помощь в рамках подпрограммы «Социальная интеграция инвалидов и пожилых граждан» Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы, в виде материальной помощи из средств Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, в виде государственной адресной социальной помощь 108 семьям, 25 одиноким и инвалида, на сумму 148034,48 руб. С января 2015 года работает программа долгосрочной поддержки многодетных семей - назначение «семейного капитала» в размере, эквивалентном 10 тыс. долл. США. В 2017 году «семейный капитал» в размере эквивалентном 10 тыс. долл. США назначен 48 семьям.