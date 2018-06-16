Налоговая рассказала про должников. Среди них компании Арбузова и городские общежития

Минская налоговая опубликовала данные по должникам в бюджет на 1 июня 2018 года. Это список из более 1650 компаний, зарегистрированных в Минске, пишет ej.by . Притом среди них хватает громких имен: кто-то не заплатил по понятным причинам, а кто-то – неизвестно почему.

«Черный список»

Пока что с бюджетом не рассчитались два предприятия из холдинга Fenox Виталия Арбузова. Это «Брэйк хайдроликс» и «Витаравтомотив». Стоит отметить , что всю весну, по словам представителей холдинга, компанию давили проверками, пришлось увольнять рабочих. Сам арбузов провел в тюрьме больше года по подозрению в уклонении от уплаты налогов и только в конце мая вышел на свободу.

Не могут выплатить налоги несколько предприятий, которые связывают с Алексеем Вагановым. С проблемами столкнулись находятся «ЛадаГарант», «Лада ОМС-Инжениринг» и «ЛадаХотелс». А отель Mercure, который строится бинесменом с партнерами на Зыбицкой, опять переносит сроки открытия. В этот раз на 1 сентября 2018 года.

Некоторые компании должны не только своим сотрудникам: владелец сети казино «У адмирала» «Ново-ВР» не платит еще и в бюджет. Также «черном списке» можно найти и «Тамбаз» – это застройщик, про который все не могут забыть дольщики, остающиеся и без денег, и без жилья. Налоговая тоже про него помнит. В должники попала и «Акватрайпл», которая производит напитки и является частью известного в стране «Трайпла».

Из госорганизаций налоги не заплатили коммунальные предприятия «Механизированная уборка города» и «Минские городские общежития».