|
Налоговая рассказала про должников. Среди них компании Арбузова и городские общежития
>
Минская налоговая опубликовала данные по должникам в бюджет на 1 июня 2018 года. Это список из более 1650 компаний, зарегистрированных в Минске, пишет
«Черный список»
Пока что с бюджетом не рассчитались два предприятия из холдинга Fenox Виталия Арбузова. Это «Брэйк хайдроликс» и «Витаравтомотив». Стоит
Не могут выплатить налоги несколько предприятий, которые связывают с Алексеем Вагановым. С проблемами столкнулись находятся «ЛадаГарант», «Лада ОМС-Инжениринг» и «ЛадаХотелс». А отель Mercure, который строится бинесменом с партнерами на Зыбицкой, опять переносит сроки открытия. В этот раз на 1 сентября 2018 года.
Некоторые компании должны не только своим сотрудникам: владелец сети казино «У адмирала» «Ново-ВР» не платит еще и в бюджет. Также «черном списке» можно найти и «Тамбаз» – это застройщик, про который все не могут забыть дольщики, остающиеся и без денег, и без жилья. Налоговая тоже про него помнит. В должники попала и «Акватрайпл», которая производит напитки и является частью известного в стране «Трайпла».
Из госорганизаций налоги не заплатили коммунальные предприятия «Механизированная уборка города» и «Минские городские общежития».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минская налоговая опубликовала данные по должникам в бюджет на 1 июня 2018 года. Это список из более 1650 компаний, зарегистрированных в Минске, пишет ej.by. Притом среди...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)