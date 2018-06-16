Биатлон. Как Виктор Майгуров снова стал белорусом

IBU объявил имена претендентов на руководящие посты в этой организации. На позицию президента есть два кандидата — Байба Брока из Латвии и Олле Далин из Швеции. На место первого вице-президента выдвинуты пятеро, в том числе Виктор Майгуров, которого представила федерация биатлона Беларуси. Выборы состоятся на Конгрессе IBU 5-9 сентября в хорватском Порече.





ИДЕАЛЬНАЯ ЛАЗЕЙКА





В превращении Майгурова в белоруса нет ничего удивительного. Союз биатлонистов России на данный момент ограничен в правах после допинговых скандалов. Недавний исполком IBU полноценного статуса СБР не вернул и отложил этот вопрос до Конгресса. А значит, СБР не имеет права выдвигать своих представителей на любые посты на ближайших выборах. Впрочем, если в самом начале Конгресса в Хорватии СБР все-таки вернут полноценное членство, автоматически у нас появится и право быть представленными в руководящих органах IBU.





— На данный момент, мы подали свои заявки сразу на нескольких людей, — заявил "СЭ" президент СБР Владимир Драчев. — Виктора Майгурова выдвинули на первого вице-президента, Ивана Мелихова – в техком, Сергея Костина — в комитет по развитию. В целом, наши представители номинируются практически во все комитеты, кроме медицинского. Вопрос восстановления СБР стоит одним из первых в повестке дня Конгресса. Если все пройдет удачно, наши представители автоматически появятся во всех списках и будут избираться наравне с остальными.





Но пока от России в списках никого нет и быть не может. Если все так и останется, наша страна лишится, например, своего представителя в техкоме. А это очень плохо – именно здесь решаются все текущие вопросы вроде формирования календаря, изменений в правилах и тому подобное. Также Россия не смогла даже попытаться принять какой-то из ближайших чемпионатов мира или Конгрессов IBU.





Майгуров в этих обстоятельствах нашел идеальную лазейку. Выдвижение от Беларуси — единственный способ для него с высокой долей вероятности сохранить свою нынешнюю позицию первого вице-президента, а не надеяться на авось. Тем более что ничего нового в этом нет – в спортивные времена Майгуров тоже несколько лет выступал за Беларусь.









Выиграть выборы Майгурову будет непросто. На единственную позицию первого вице-президента претендуют пять человек. Почти все они (за исключением представителя Словакии и нынешнего члена исполкома Ивора Лехотана), не отличаются теплыми отношениями с Россией. Это норвежец Торе Бойгард, Франц Штайнле из Германии и небезызвестный у нас чех Иржи Хамза.





Норвежец и немец ранее заявляли даже о своей готовности попытаться возглавить IBU, но в итоге решили остановиться на менее ответственной должности. А чех известен тем, что в свое время инициировал письмо от полутора сотен биатлонистов с призывом бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени и лишить Россию права проведения чемпионата мира.





"СБР ГОТОВ РАБОТАТЬ С ЛЮБЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ"





Теперь уже бывший президент IBU норвежец Андерс Бессеберг в данный момент находится под следствием австрийской полиции. Его подозревают в коррупции, укрывательстве допинг-скандалов и прочих неприятных вещах. Бессеберг почти всегда с симпатией и пониманием относился к позиции России, и даже в разгар скандалов дал Тюмени право проведения чемпионата мира, чем вызвал на себя огонь критики.

Второго такого лояльного президента IBU мы вряд ли получим. Но хочется, чтобы этот человек был, по крайней мере, объективен и руководствовался фактами, а не предубеждениями.





Наиболее реальным кандидатом на победу считается глава Федерации биатлона Швеции Олле Далин. Далин уже четыре года занимает позицию вице-президента IBU по развитию, что кажется идеальным. С одной стороны, с его приходом в организации сохранится преемственность. С другой, Далин в силу должности не имел отношения к возможным преступлениям Бессеберга и бывшего генерального секретаря Николь Реш.





В симпатиях к России Далин замечен не был. Напротив, он скорее считается сторонником противоположного лагеря, куда также входят США, Канада и Чехия. Четыре года назад на очередном Конгрессе Далин пытался стать первым вице-президентом IBU, но уступил на выборах Майгурову.

Второй кандидат, Байба Брока из Латвии, на самом деле, неожиданное лицо для этой должности. 42-летняя Брока — известный юрист и политик в своей стране. Некоторое время она занимала должность министра юстиции, а также дважды претендовала на пост мэра Риги. Сейчас Брока не только возглавляет местную федерацию биатлона, но и входит в состав юридического комитета IBU. То есть для международной федерации она тоже не чужой человек.









Олле Далин и Байбе Брока





Грамотный юрист сейчас IBU точно не помешает. Но все-таки Латвия в смысле влияния в биатлонной тусовке не сравнима со Швецией. И помочь Байбе Брока тут могут разве что серьезные союзники.





— Я был несколько удивлен, когда увидел имена кандидатов на пост президента, — заметил Драчев. — Там нет никого из представителей Норвегии или Германии, которые раньше вроде бы собирались бороться за это место. Ни с Брока, ни с Далином я лично не знаком. Посмотрим, какие они предложат программы, план действий на ближайшее время. СБР готов работать и выстраивать отношения с любым, кто бы ни стал президентом IBU.