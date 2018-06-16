7 чемпионатов мира: доходы и убытки

Чемпионат мира по футболу становится для страны-хозяйки настоящим событием, а также источником больших расходов. С другой стороны, чемпионат мира привлекает прибыль за счет телевизионных трансляций, приезда тысяч болельщиков, а также высокой стоимости билетов на матчи.

Тем не менее зачастую это событие становится довольно затратным для страны, которое приходится существенно экономить или оказаться в крайне неблагоприятном положении, при том, что внимание всего мира направлено в твою сторону.



Ниже мы расскажем о семи чемпионатах мира по футболу, а также о финансовых плюсах и минусах, которые они принесли стране-хозяйке. 1994 год

Чемпионат мира по футболу в США ознаменовал собой новую эпоху коммерческого менеджмента. Чемпионат проходил в нескольких городах.



Его поддерживали несколько очень крупных спонсоров, включая такие компании, как Adidas и Coca-Cola.



Общая сумма прибыли составила $620 млн только Лос-Анджелесу, в котором проходил финал чемпионата.



Это на $440 млн больше, чем принесло проведение Суперкубка в том же году.



Общая сумма прибыли оценивается в $1,45 млрд против затрат в $5,6 млрд.



После этого США основали собственную довольно успешную лигу Major League Soccer.

1998 год

16-й чемпионат мира по футболу проводился во Франции. В нем принимали участие 32 команды вместо традиционных 24.



Финал чемпионата состоялся на новом стадионе Stade de France в Париже.



Организаторы чемпионата обещали, что мероприятие принесет стране огромную экономическую выгоду, указывая на то, что на время чемпионата страну посетят почти 500 тыс. туристов сверх обычного количества.



Тем не менее во Францию приехало меньшее число болельщиков в том году.



Чемпионат мира выиграла Франция, став шестой страной, которая победила в чемпионате на своей территории.

2002 год

Этот чемпионат стал своеобразным экспериментом, так как он проводился на территории сразу двух стран – Японии и Южной Кореи. И эксперимент удался.



Помимо прочего, это был первый чемпионат мира, который прошел в Азии, а также последний, в котором применялось правило "золотого мяча".



Каждая страна получила $110 млн за проведение мероприятия, и организаторы позволили странам удерживать себе всю прибыль от продажи билетов.



Было продано более 3 млн билетов на матчи. Две страны поделили между собой почти $1,2 млрд.

2006 год

Чемпионат мира в Германии стал поворотным моментом для FIFA. Это был огромный коммерческий успех.



На мероприятие собрались на 15 млн больше болельщиков, чем прогнозировалось, а компании-спонсоры продали продуктов на сумму почти $3 млрд.



Германия потратила €56,6 млн прибыли на немецкую футбольную лигу, что привело к долгосрочной выгоде для немецкого футбола.



Финал чемпионата смотрели почти 715 млн зрителей по всему миру.

2010 год

FIFA стала настоящим победителем в чемпионате, который прошел в ЮАР, так как ее прибыль составила $3,36 млрд.



Однако для страны-хозяйки это мероприятие оказалось разочарованием с финансовой точки зрения.



Страна инвестировала $3,9 млрд на организацию чемпионата, включая $1,3 млрд на строительство стадионов, а остальную сумму – на развитие инфраструктуры (железнодорожный транспорт, аэропорты, автомобильные трассы).



Однако в страну прибыла лишь половина от предполагаемого числа болельщиков, каждый из которых принес стране, по оценкам экономистов, $13 тыс.



Во время проведения чемпионата экономический рост в стране замедлился с 4,6% до 2.6%.

2014 год

Чемпионат мира проводился в Бразилии. При этом стадионы были достроены и доведены до ума в последний момент.



Кроме того, подготовка к чемпионату сопровождалась скандалами и обвинениями в коррупции.



Были свернуты проекты по строительству легкого метро и другой инфраструктуры, которая должна была стать ключевым элементом в проведении чемпионата.



Строительство и обозначенные цены проектов вызвали протесты у местного населения, что лишь подчеркнуло высокий уровень неравенства уровня жизни в стране.

2018 год

Бюджет России при проведении чемпионата мира оценивался в $2,1 млрд, однако с учетом того, сколько было потрачено на Олимпийские игры в Сочи, мало кто ожидал, что страна остановится на этой сумме.



На данный момент рано делать выводы о том, какие финансовые последствия будет иметь для экономики нашей страны проведение чемпионата мира.



Однако финансовый директор FIFA заявил о том, что финансовый прогноз для нашей страны выглядит довольно благоприятным.

