Восточноевропейский кубок по дрифтингу (ВИДЕО)

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Скорость и контролируемый занос. Восточноевропейский кубок по дрифтингу сегодня принимает взлётная полоса аэропорта Минск-1.

Участники – из Беларуси, стран СНГ и Балтии. В этом году организаторы увеличили трассу, но все основные элементы остались прежние. Жюри оценивает траекторию движения, угол заноса и зрелищность. На трассу выходят по двое: один автомобиль преследует другой на минимальном от него расстоянии.

Дрифтинг с каждым годом становится всё популярнее и у спортсменов, и у зрителей. В этом году в Беларуси пройдёт ещё пять крупных чемпионатов.