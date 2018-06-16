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Восточноевропейский кубок по дрифтингу (ВИДЕО)
Скорость и контролируемый занос. Восточноевропейский кубок по дрифтингу сегодня принимает взлётная полоса аэропорта Минск-1.
Участники – из Беларуси, стран СНГ и Балтии. В этом году организаторы увеличили трассу, но все основные элементы остались прежние. Жюри оценивает траекторию движения, угол заноса и зрелищность. На трассу выходят по двое: один автомобиль преследует другой на минимальном от него расстоянии.
Дрифтинг с каждым годом становится всё популярнее и у спортсменов, и у зрителей. В этом году в Беларуси пройдёт ещё пять крупных чемпионатов.
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Скорость и контролируемый занос. Восточноевропейский кубок по дрифтингу сегодня принимает взлётная полоса аэропорта Минск-1.
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