Поздравляем медицинских работников с профессиональным праздником!

Уважаемые медицинские работники, ветераны труда системы здравоохранения!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем медицинских работников.
В этот день вся страна отмечает ваш праздник, давно вышедший за рамки сугубо профессионального, поскольку нет на свете человека, который бы не обращался за помощью к людям в белых халатах.
Сегодня здравоохранение является одним из важнейших приоритетов государственной политики, благодаря чему создана современная, мощная, высокотехнологичная и эффективная медицина.
Ваши компетентность, самопожертвование, такт, терпение и милосердие позволяют на высоком профессиональном уровне решать поставленные перед здравоохранением задачи. От результатов вашего труда зависят здоровье, снижение заболеваемости, продолжительность жизни, стабилизация демографической ситуации в районе и республике в целом.
Желаем вам здоровья, счастья, оптимизма, материального благополучия, осуществления всех задуманных планов.
Районный исполнительный комитет Районный Совет депутатов
Поздравляем с Днём медицинского работника коллектив Червенской центральной районной больницы, всех медработников района и наших дорогих ветеранов медицинской службы! Желаем успехов в вашем благородном труде, радости, семейного благополучия и праздничного настроения!
Каждый, кто работает в больнице,
Заслужил хорошие слова.
Пусть сияют счастьем ваши лица,
А душа – надеждою полна.
Всем, кто служит верно медицине,
От души нам хочется сказать
Это слово главное: «Спасибо»
И им самим здоровья пожелать!
Администрация и профсоюзный комитет УЗ «Червенская ЦРБ»