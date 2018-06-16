ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Поздравляем медицинских работников с профессиональным праздником!

17.06.2018 — Разное | Раёны весник  
Размер текста:
A
A
A

Поздравляем медицинских работников с профессиональным праздником!Уважаемые медицинские работники, ветераны труда системы здравоохранения!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем медицинских работников.
В этот день вся страна отмечает ваш праздник, давно вышедший за рамки сугубо профессионального, поскольку нет на свете человека, который бы не обращался за помощью к людям в белых халатах.
Сегодня здравоохранение является одним из важнейших приоритетов государственной политики, благодаря чему создана современная, мощная, высокотехнологичная и эффективная медицина.
Ваши компетентность, самопожертвование, такт, терпение и милосердие позволяют на высоком профессиональном уровне решать поставленные перед здравоохранением задачи. От результатов вашего труда зависят здоровье, снижение заболеваемости, продолжительность жизни, стабилизация демографической ситуации в районе и республике в целом.
Желаем вам здоровья, счастья, оптимизма, материального благополучия, осуществления всех задуманных планов.

Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов

Поздравляем с Днём медицинского работника коллектив Червенской центральной районной больницы, всех медработников района и наших дорогих ветеранов медицинской службы!
Желаем успехов в вашем благородном труде, радости, семейного благополучия и праздничного настроения!
Каждый, кто работает в больнице,
Заслужил хорошие слова.
Пусть сияют счастьем ваши лица,
А душа – надеждою полна.
Всем, кто служит верно медицине,
От души нам хочется сказать
Это слово главное: «Спасибо»
И им самим здоровья пожелать!

Администрация и профсоюзный комитет УЗ «Червенская ЦРБ»

 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уважаемые медицинские работники, ветераны труда системы здравоохранения! Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем медицинских работников. В этот...
 
Новости дня
Новости разные
 
Конкурсы, эстафеты, интерактивные площадки и концерт звёзд эстрады. Семейный праздник «Папин день» прошёл в парке Горького
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Единство
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика