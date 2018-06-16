Поздравляем медицинских работников с профессиональным праздником!

Уважаемые медицинские работники, ветераны труда системы здравоохранения!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем медицинских работников.

В этот день вся страна отмечает ваш праздник, давно вышедший за рамки сугубо профессионального, поскольку нет на свете человека, который бы не обращался за помощью к людям в белых халатах.

Сегодня здравоохранение является одним из важнейших приоритетов государственной политики, благодаря чему создана современная, мощная, высокотехнологичная и эффективная медицина.

Ваши компетентность, самопожертвование, такт, терпение и милосердие позволяют на высоком профессиональном уровне решать поставленные перед здравоохранением задачи. От результатов вашего труда зависят здоровье, снижение заболеваемости, продолжительность жизни, стабилизация демографической ситуации в районе и республике в целом.

Желаем вам здоровья, счастья, оптимизма, материального благополучия, осуществления всех задуманных планов.

Районный исполнительный комитет

Районный Совет депутатов

Поздравляем с Днём медицинского работника коллектив Червенской центральной районной больницы, всех медработников района и наших дорогих ветеранов медицинской службы!

Желаем успехов в вашем благородном труде, радости, семейного благополучия и праздничного настроения!

Каждый, кто работает в больнице,

Заслужил хорошие слова.

Пусть сияют счастьем ваши лица,

А душа – надеждою полна.

Всем, кто служит верно медицине,

От души нам хочется сказать

Это слово главное: «Спасибо»

И им самим здоровья пожелать!

Администрация и профсоюзный комитет УЗ «Червенская ЦРБ»