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ФК «Слуцк» продлил контракты с Секу Думбия и Конаном Ауие
17.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер
Контракты с полузащитниками продлены до конца года.
Об этом
В этом сезоне Секу Думбия провёл за ФК «Слуцк» 10 матчей. В них он отдал две голевые передачи и «заработал» две жёлтые карточки.
Конан Ауие сыграл в шести матчах. На его счету одна голевая передача.
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