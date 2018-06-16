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Немцы начинают чемпионат мира по футболу матчем против Мексики. Онлайн
Являющаяся действующим чемпионом мира сборная Германии начинает мундиаль матчем против крепкой команды Мексики.
Германия неудачно провела товарищеские матчи, но все равно является, по мнению букмекеров, одним из двух главных фаворитов наряду с Бразилией.
Мексиканцы традиционно были сильнее всех в зоне КОНКАКАФ и будут стараться выйти в плей-офф чемпионата мира. В составе «зеленых» ряд креативных футболистов, включая братьев Дос Сантос, Чичарито, Лосано, Гуардадо и Хименеса. Капитаном команды является 40-летний защитник Рафаэль Маркес.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе поединка.
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Являющаяся действующим чемпионом мира сборная Германии начинает мундиаль матчем против крепкой команды Мексики.
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