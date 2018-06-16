ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кадет утонул в реке спасая 7-летнего ребенка

17.06.2018 16:50 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Иллюстративное фото
Страшная новость огорошила жителей небольшого города Новочеркасска в Ростовской области. Вчера около 15:00 молодой паренек Артем ценой собственной жизни спас из реки Тузлов 7-летнего малыша.

Артем в свои 17 лет уже студент училища МЧС. Вместе со своими младшими племянниками решил отдохнуть на берегу речки в районе улицы Ефремова. Случайно парень заметил, что один из купающихся ребят начал кричать, звать на помощь. Малыша унесло на самый центр реки.

Парень не раздумывая прыгнул в воду. Будущий спасатель всего через несколько секунд доплыл до тонущего 7-летнего малыша. Ребенок уже начал захлебываться. Артем быстро сообразил, что нужно делать. Он вытолкнул мальчика на поверхность и подталкивал в сторону берега. Шокированный малыш только благодаря этому смог самостоятельно добраться до берега, там его уже ждали взрослые и перепуганные родители.

Все внимание переключено на мальчика. Никто не заметил, как сам спасатель стал тонуть. Парень быстро уходил под воду. Очевидцы происшествия кинулись ему на помощь, однако им не удалось сразу найти Артема, тело уже успело отнести в сторону течение. Пока его искали, парень пробыл под водой более 10 минут.

Мужчинам удалось найти подростка. Его быстро вытащили на берег, где врачи скорой помощи немедленно приступили к реанимации. Сорок минут. Сорок по-настоящему долгих минут врачи боролись за жизнь Артема. Тщетно. Парень скончался, так и не придя в сознание.

Жизни и здоровью спасенному малышу ничего уже не угрожает.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Страшная новость огорошила жителей небольшого города Новочеркасска в Ростовской области.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Китае на туристов упал потолок. Пострадали девять человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Единство
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика