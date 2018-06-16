Кадет утонул в реке спасая 7-летнего ребенка

Иллюстративное фото

Артем в свои 17 лет уже студент училища МЧС. Вместе со своими младшими племянниками решил отдохнуть на берегу речки в районе улицы Ефремова. Случайно парень заметил, что один из купающихся ребят начал кричать, звать на помощь. Малыша унесло на самый центр реки.Парень не раздумывая прыгнул в воду. Будущий спасатель всего через несколько секунд доплыл до тонущего 7-летнего малыша. Ребенок уже начал захлебываться. Артем быстро сообразил, что нужно делать. Он вытолкнул мальчика на поверхность и подталкивал в сторону берега. Шокированный малыш только благодаря этому смог самостоятельно добраться до берега, там его уже ждали взрослые и перепуганные родители.Все внимание переключено на мальчика. Никто не заметил, как сам спасатель стал тонуть. Парень быстро уходил под воду. Очевидцы происшествия кинулись ему на помощь, однако им не удалось сразу найти Артема, тело уже успело отнести в сторону течение. Пока его искали, парень пробыл под водой более 10 минут.Мужчинам удалось найти подростка. Его быстро вытащили на берег, где врачи скорой помощи немедленно приступили к реанимации. Сорок минут. Сорок по-настоящему долгих минут врачи боролись за жизнь Артема. Тщетно. Парень скончался, так и не придя в сознание.Жизни и здоровью спасенному малышу ничего уже не угрожает.