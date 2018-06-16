Жуть !В Москве на аргентинских болельщиков с шестого этажа упал неизвестный



Фото: Геннадий Черкасов

Болельщики сборной Аргентины стали жертвами по-своему уникального несчастного случая в центре Москвы. На гостей мундиаля рухнул с высоты... молодой человек, выпавший из окна квартиры на шестом этаже. В итоге двое иностранцев с травмами были госпитализированы, а «парашютист» умер в реанимации.Как удалось выяснить, инцидент произошел 16 июня около 22.00 во дворе одного из домов на Васильевской улице. Гости чемпионата шли после матча родной команды (в этот день Аргентина играла с Исландией в Москве) в хостел и уже были во дворе, как прямо им на головы рухнуло голое тело. Как рассказали очевидцы, незадолго до падения в открытой оконной раме на шестом этаже видели очень юного парня, возможно, подростка. Он был без одежды и вел себя неадекватно, ругался матом и активно жестикулировал. А потом потерял равновесие и упал.От удара все трое аргентинцев разлетелись, как кегли. Встать с земли смог только один из них. Два других любителя футбола, Перес и Ибаррола, оставались лежать на асфальте. У одного из них моментально выступил обильный кровоподтек под глазом, и он пожаловался на боли в шее, а его товарищ сильно повредил левую ногу. Медики госпитализировали троих пострадавших — упавшего парня и двух травмированных иностранцев. Сотрудники полиции вычислили по открытому окну квартиру, в которой до падения находился молодой человек. Спасатели в присутствии полицейских вскрыли дверь жилища и прошли внутрь. В квартире никого не было, вокруг был разбросан мусор — пачки от чипсов, очистки от фисташек, обертки от лапши быстрого приготовления. Каких-либо следов проживания в запущенной «двушке» стражи порядка не обнаружили, как не обнаружили и чьих-то документов. В комнатах висела только молодежная одежда, на столе стоял включенный компьютер, где был открыт браузер с вкладками социальных сетей, но подключение к Интернету отсутствовало. Весь стол был усыпан пачками от лекарств. Личность погибшего (он умер вчера ночью) пока не установлена, а гости ЧМ-2018 пошли на поправку и надеются, что их выпишут до следующего матча с участием сборной Аргентины.