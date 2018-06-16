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Россия вдвое сократила вложения в гособлигации США
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В апреле управляющий золотовалютными резервами ЦБ сбросил американских казначейских бумаг на 47,4 млрд долларов, следует из данных Минфина США, опубликованных в среду.
За месяц объем вложений сократился вдвое, до минимума с 2008 года. На 1 мая в американских облигациях находилось лишь 48,7 млрд долларов российских ЗВР, или 10% от их размера против 96,1 млрд (21%) месяцем ранее.
Распродажа стала беспрецедентной не только для ЦБ РФ, но для всего рынка американского госдолга. За последние 18 лет ни один из топ-15 держателей treasuries ни разу не сокращал вложения в два раза за месяц.
Выведенные средства ЦБ разместил в наличной валюте на депозитах за рубежом, следует из статистики самого регулятора.
5,4 млрд долларов ушло на счета в иностранных центробанках, МВФ и Банке международных расчетов - на 1 мая там ЦБ держал 55,6 млрд долларов.
На депозиты в коммерческих банках ЦБ отправил 26,6 млрд долларов, доведя общую сумму до 69,8 млрд долларов.
Оставшиеся 17 млрд долларов ЦБ инвестировал в ценные бумаги других зарубежных государств. Нечто похоже Россия предпринимала в марте 2014 года на фоне резкого обострения отношений, рассказали
Примерно через две недели "деньги вернулись на счет", но "ФРС и Минфин пришли к выводу, что Россия боится замораживания активов в США", сказал Reuters бывший чиновник Федрезерва.
По его словам, с тех пор за поведением России наблюдают, чтобы "проследить, какие санкции могут заставить ее выводить резервы".
Правильным для России является курс на то, чтобы в принципе отказаться от привязки к мировой системе долларовых расчетов, заявил в мае президент РФ Владимир Путин. Он добавил, "отрыв от доллара" - основной валюты торговых расчетов в мире - приведет к "повышению экономического суверенитета" страны.
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Россия провела массированную распродажу американских гособлигаций.
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