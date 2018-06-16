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Россия вдвое сократила вложения в гособлигации США

17.06.2018 16:41 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Россия провела массированную распродажу американских гособлигаций после того, как администрация США ужесточила санкции и внесла в "черные списки" Олега Дерипаску, Виктора Вексельберга и "Русал".

В апреле управляющий золотовалютными резервами ЦБ сбросил американских казначейских бумаг на 47,4 млрд долларов, следует из данных Минфина США, опубликованных в среду.

За месяц объем вложений сократился вдвое, до минимума с 2008 года. На 1 мая в американских облигациях находилось лишь 48,7 млрд долларов российских ЗВР, или 10% от их размера против 96,1 млрд (21%) месяцем ранее.

Распродажа стала беспрецедентной не только для ЦБ РФ, но для всего рынка американского госдолга. За последние 18 лет ни один из топ-15 держателей treasuries ни разу не сокращал вложения в два раза за месяц.

Выведенные средства ЦБ разместил в наличной валюте на депозитах за рубежом, следует из статистики самого регулятора.

5,4 млрд долларов ушло на счета в иностранных центробанках, МВФ и Банке международных расчетов - на 1 мая там ЦБ держал 55,6 млрд долларов.
На депозиты в коммерческих банках ЦБ отправил 26,6 млрд долларов, доведя общую сумму до 69,8 млрд долларов.

Оставшиеся 17 млрд долларов ЦБ инвестировал в ценные бумаги других зарубежных государств. Нечто похоже Россия предпринимала в марте 2014 года на фоне резкого обострения отношений, рассказали Reuters источники в ФРС и Казнчействе США: в считанные дни после присоединения Крыма и введения первого пакета персональных санкций, затронувшего лишь избранных чиновников и людей из окружения Путина, российский центробанк вывел из США 115 млрд долларов - сумму, которая на тот момент была эквивалентна 23% от российских ЗВР.

Примерно через две недели "деньги вернулись на счет", но "ФРС и Минфин пришли к выводу, что Россия боится замораживания активов в США", сказал Reuters бывший чиновник Федрезерва.

По его словам, с тех пор за поведением России наблюдают, чтобы "проследить, какие санкции могут заставить ее выводить резервы".

Правильным для России является курс на то, чтобы в принципе отказаться от привязки к мировой системе долларовых расчетов, заявил в мае президент РФ Владимир Путин. Он добавил, "отрыв от доллара" - основной валюты торговых расчетов в мире - приведет к "повышению экономического суверенитета" страны.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Россия провела массированную распродажу американских гособлигаций.
 
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