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Германская полиция предупреждает о возможных попытках использования FAN ID для нелегального въезда в ФРГ

17.06.2018 15:46 — Разное | Интерфакс  
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Уголовная полиция ФРГ предупреждает о возможных попытках нелегально въехать в Германию при помощи так называемого "паспорта болельщика" (FAN ID) через Россию, сообщает в воскресенье газета Bild am Sonntag со ссылкой на полицейский отчет, оказавшийся в распоряжении издания.

Авторы отчета ссылаются на данные российских коллег. "Российские правоохранительные службы располагают соответствующей информацией. Заявлено усиление мер безопасности и контроля", - сказано в отчете.

Паспорт болельщика (FAN ID) - это документ, удостоверяющий личность, который требуется по инициативе российской стороны и необходим для посещения матчей ЧМ-2018. Иностранные болельщики, которые приобрели билеты на матчи чемпионата в России, при наличии FAN ID могут въехать на территорию РФ без визы и оставаться в стране на протяжении периода, который начался за 10 дней до первого матча и завершится через 10 дней после последнего матча ЧМ. Обладатели FAN ID и билета на матч могут бесплатно передвигаться между городами-организаторами матчей.

Полиция Евросоюза Europol, по данным издания, незадолго до чемпионата отметила, что перспектива нелегального въезда в страны ЕС с FAN ID активно обсуждается в соцсетях. Кроме того, сообщается, что в ходе чемпионата этого года необычно много "паспортов болельщика" получили представители таких стран, как Иран, Нигерия или Сенегал, для беженцев из которых путь в ФРГ через РФ с паспортом болельщика стоил бы дешевле въезда через другие нелегальные маршруты.

По данным профсоюза полиции ФРГ, эксперты криминальной полиции были специально направлены в РФ для контроля возможных попыток въезда. По словам председателя профсоюза Йорга Радека, попытка таким образом попасть в Европу была бы "большой ошибкой", опасной для жизни беженцев, вследствие использования в качестве транспортного средства, например, опечатанных грузовиков.

От возможных плачевных последствий таких попыток предостерегает и МИД ФРГ.

 
 
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Уголовная полиция ФРГ предупреждает о возможных попытках нелегально въехать в Германию при помощи так называемого "паспорта болельщика" (FAN ID) через Россию,...
 
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