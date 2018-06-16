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Причина аварии – экстренное торможение. Один человек погиб из-за схода пассажирского поезда с рельсов в Казахстане
Новости Казахстана. В Казахстане пассажирский поезд сошел с рельсов: один человек погиб, еще четверо пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Состав двигался по маршруту Астана – Алма-Ата и потерпел крушение в Жамбылской области.
Пассажирам пришлось выбираться из перевернутых вагонов через разбитые окна. Им оказывали помощь местные жители. Названа и причина происшествия – экстренное торможение.
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Причина аварии – экстренное торможение. Один человек погиб из-за схода пассажирского поезда с рельсов в Казахстане
Новости Казахстана. В Казахстане пассажирский поезд сошел с рельсов: один человек погиб, еще четверо пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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