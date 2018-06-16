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Во Франции женщина с ножом напала на двух человек в магазине
Новости Франции. Утром 17 июня в коммуне Ла-Сен-сюр-Мер женщина с ножом произнесла «Аллах Акбар» и напала на людей в супермаркете.
Как
По имеющейся информации, нападавшая страдает психическими расстройствами. Предполагается, что на преступные действия она решилась самостоятельно, хотя правоохранители не исключают, что это мог быть «радикализованный эпизод».
В доме задержанной был проведён обыск. Выясняется, имеет ли женщина какое-либо отношение к террористической организации «Исламское государство».
Летом 2018 года в Японии парень напал с ножом на пассажиров поезда.
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Новости Франции. Утром 17 июня в коммуне Ла-Сен-сюр-Мер женщина с ножом произнесла «Аллах Акбар» и напала на людей в супермаркете. Как сообщает AFP, от действий...
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