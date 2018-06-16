Почему чемпионат мира у соседей, а туристы у нас, и как готовят шоколад «Президент Эксклюзив»? Анонс итоговой программы «Неделя» на СТВ

Новости Беларуси. Почему чемпионат мира по футболу в России, а туристы у нас, и как готовят шоколад «Президент Эксклюзив»? Какое внимание уделяют медицине в Беларуси?

О чем еще расскажут корреспонденты СТВ в выпуске итоговой информационной программы «Неделя», смотрите в видеоматериале.