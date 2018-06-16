Рокот моторов, трасса, адреналин.Трофи-рейд прошел в Свислочи





Жителям улиц Гагарина, Пограничников, Ленина, 17-го Сентября и Дзержинского повезло больше, чем кому-либо. Они могли наблюдать за внедорожниками и оригинальными автомобилями свободной конструкции прямо из окон своего дома.





Подобный джип-фестиваль в районе прошел впервые, на него съехались гости из разных уголков Беларуси, а также из соседних стран — Литвы, Латвии, России.











Возложив цветы к памятнику погибшим воинам, участники мероприятия на своих «железных конях» прибыли на специально отведенную площадку, расположенную около городского парка, чтобы посоревноваться в кольцевой гонке. Посмотреть на грандиозное мероприятие собралось немало зрителей.

Профессиональный ведущий гонок Святослав Пожарицкий вручил первый приз с логотипом мероприятия болельщице Лизе.





Стартовали первые участники гонок в категории «туризм».







Конкурс по метанию автомобильных покрышек в качестве разминки устроили организаторы мероприятия.





Кстати, организаторы джип-фестиваля на случай, если кому-то станет грустно на гонках, позаботились и о других развлекательных мероприятиях.





Некоторые участники гонок сходят с трассы, самые выдержанные остаются. Зрителям и болельщикам некогда скучать, они с интересом наблюдают за происходящим. Нескучно и в городском парке. Здесь развлечения для маленьких свислочан: занимательные игры, аттракционы, катание на машинках, выставки-продажи, сладкая вата и попкорн.





Завершает гонки последняя категория внедорожников. Участники по пояс в грязи, но не сдаются. Зрители в восторге от зрелища, происходящего на трассе.





