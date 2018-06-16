Вовремя не накормишь – большого молока не жди





Среди сельскохозяйственных предприятий района по надоям молока лидирует СУП «Ханчицы-Неман».

Здесь среднесуточный удой от коровы составляет 25,8 кг молока, а это плюс 6,2 кг к уровню прошлого года. Наибольшие удои регистрируются на МТК «Бортники», который был введен в эксплуатацию три года назад. Молочно-товарный комплекс вмещает 1 870 голов скота, из них 777 – дойного стада.



Работа на комплексе построена в две смены. Дойка проводится два раза в сутки: в 6 часов утра и в 18 часов вечера. В день нашего приезда в доильном зале трудились ответственные и опытные операторы машинного доения Татьяна Гуштын, Татьяна Данилович и Нина Смактунович (на фото). Трио трудолюбивых женщин пришло на комплекс в первый же день. Они быстро освоили новые технологии, оправдав доверие руководства. Бригадир производственной бригады в животноводстве Валентина Жабинская в хозяйстве человек не новый: до того как прийти на комплекс возглавляла МТФ «Дудичи».







– Здесь работать гораздо легче, хотя понадобилось некоторое время, чтобы привыкнуть к современным требованиям, которые диктует производственный процесс на МТК, – рассуждает Валентина Сергеевна. – В этом мне помогли мои коллеги зоотехник-селекционер Марина Шахова, главный ветврач Дмитрий Сабиров и другие.



Здесь и правда каждый на своем месте. Об этом можно судить, уже подъезжая к комплексу: ухоженные цветочные клумбы, благоустроенная территория. В служебных помещениях, коровниках и телятниках тоже чистота и порядок. На кормовом столе в достаточном количестве кормосмесь, которую своевременно доставили скотники Юрий Крупчик и Александр Якимец. Знают свою работу как дважды два четыре скотник-загонщик Юрий Бобовик и слесарь по молокопроводному оборудованию Алексей Шахов.











Как рассказал заместитель директора по производству Валерий Мисиюк, дойное стадо получает корм, состоящий из сенажа и силоса с добавлением концентратов, два раза в сутки.



– Кормить животных необходимо строго по минутам, а иначе большого молока не жди, – знакомит с технологией кормления Валерий Георгиевич. – Также коровы должны находиться в чистоте, гулять на свежем воздухе. У каждого животного есть свой индивидуальный номер с чипом, благодаря которому вся необходимая информация о корове поступает на компьютер. Так оперативно можно отследить и проконтролировать не только качество молока. После каждой дойки вымя коровы обрабатывается специальным раствором, который закрывает соски, ограничивая попадание патогенных микроорганизмов. Одним словом, мы делаем для рогуль все, чтобы они находились в комфортных условиях. Во время дойки даже классическую музыку включаем.







За день валовой надой молока на МТК составляет 20 050 кг. Все молоко уходит сортом экстра. Ознакомиться с организацией доения, кормления и условиями содержания скота на МТК «Бортники» приезжают специалисты из других регионов области. Они считают, что у коллег есть чему поучиться. С одной из делегаций нам удалось встретиться и запечатлеть ее на фото в день приезда.

Елена КЕДИК.

Фото автора.