Стрельба на фестивале в США, есть жертвы

На художественной выставке-фестивале в городе Трентон двое неизвестных мужчин открыли стрельбу по посетителям. Сообщается об одном погибшем и не менее 16 пострадавших, среди которых тринадцатилетний мальчик (он в критическом состоянии находится в больнице).

Представители местной полиция сообщают, что один из подозреваемых ликвидирован, а второй задержан и находится в полицейском участке. Некоторые свидетели считают, что одним из стрелков являлся представитель власти. Детали происшествия устанавливаются – ведётся расследование.