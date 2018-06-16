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Папа Римский сравнил аборты с преступлениями нацистов

17.06.2018 19:09 — Разное | Партизан  
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Папа Франциск осудил аборты во время Семейного форума, который проходил в Риме.

«В прошлом веке весь мир был потрясен тем, что делали нацисты [использовали методы евгеники. - Прим. ред.], чтобы очистить расу. Сегодня мы делаем то же самое, но в белых перчатках», - заявил Франтишек.

Понтифик также высказался против использования тестов, позволяющих выявить неправильное развитие плода и влияют на решение о аборте. Папа Римский призвал принимать детей таким, какими «Бог их нам дает», передает "Белсат".

Евгеника - наука о селекции человека. В нацистской Германии (1933-1945 гг.) использовались методы так называемой «отрицательной евгеники» - прекращение воспроизводства лиц с дефектами и отклонениями, а также тех, кто не соответствовал расовым или физическим стандартам. Нацисты проводили принудительную стерилизацию евреев, цыган, людей с психическими заболеваниями. Позже было принято решение о целесообразности их «физического устранения».

В 1907 году в штате Индиана (США) был принят закон, который предусматривал принудительную стерилизацию лиц с IQ ниже 70.

С 1934 по 1976 гг. практика принудительной стерилизации «неполноценных» осуществлялась в Швеции. Евгеничные законы действовали также в Финляндии, Норвегии, Швейцарии.

В этом году в марте в Могилеве состоялся крестный ход против абортов.

Беларусь занимает одно из первых мест в мире по количеству абортов. Ежегодно у нас не рождается около 30 000 детей.

 
Теги: Могилев
 
 
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Папа Франциск осудил аборты во время Семейного форума, который проходил в Риме.
 
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