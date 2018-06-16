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На акции в Бресте вместо тихарей ходят тихарки
На акции против аккумуляторного завода в Бресте милиция направила женщин, вооруженных видеокамерами.
Участники сегодняшней акции протеста против строения аккумуляторного завода прислали
По словам брестчан, женщины являются сотрудницами Ленинского РОВД Бреста.
Несколько месяцев назад милиция пыталась замаскироваться под участников акции с помощью воздушных шаров, но ошиблась с цветом.
С февраля брестчане по воскресеньям выходят на центральную площадь города кормить голубей. Так они протестуют против строительства аккумуляторного завода недалеко от Бреста.
Если на первые кормление голубей выходило несколько сотен человек, то с началом лета акции пошли на спад. Сейчас на них приходит обычно несколько десятков человек. Сегодня было 35.
Власти, однако, не прислушиваются к людям, и планируют запустить потенциально вредное для здоровья брестчан производство.
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На акции против аккумуляторного завода в Бресте милиция направила женщин, вооруженных видеокамерами.
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