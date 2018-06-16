Дедушка сутки пролежал в траве: Никто не помог пенсионеру в минском парке, пока его не нашел отряд «Ангел»

Два дня Жана Васильевича искали родственники и милиция. «Ангелы» отыскали дедушку за час. Еще год назад этого чуда не случилось бы — руководитель отряда Сергей Ковган всерьез думал закрыть проект, потому что не хватало ни сил, ни средств. Благодаря вашей финансовой поддержке, друзья, удалось не просто сохранить отряд, но и нанять нескольких сотрудников, которые координируют работу отряда, а также купить современное оборудование, которое помогает быстрее искать пропавших людей в Беларуси.





Жан Васильевич был начальником лаборатории на белорусском аналоге «Роскосмоса» — ОАО «Пеленг». Сначала разрабатывал оборудование противовоздушной обороны, оптику. Потом занимался космическими разработками — наземными контрольными станциями, спутниками. Восемь лет назад у него диагностировали синдром Альцгеймера. Причина — микроинсульт. Теперь он теряет память и иногда забывает, где живет и куда собирался идти.





В один из дней Жан Васильевич вышел из дома, «чтобы помочь другу копать картошку на даче», и потерялся. Буквально в метре от того места, где его нашел отряд «Ангел» (под деревом в парке), — заасфальтированная дорожка. В ста метрах — магазин. В 50-ти — стройка, где постоянно есть рабочие. По парку туда-сюда прогуливаются собачники, мамы с колясками, влюбленные парочки, студенты и жители соседних домов. Как так вышло, что никто не помог дедушке, и как всё-таки удалось его спасти — читайте в нашем материале.





30 мая. Среда. Офис Поисково-спасательного отряда «Ангел»





10:00 На сайт «Ангела» поступила заявка о пропаже дедушки. «Жан Васильевич Симоненко. Рост 170, телосложение худощавое, глаза голубые, волос седой. Год рождения 1946. Вышел на прогулку. До этого долгое время не выходил на улицу, страдает провалами в памяти, очень медленно передвигается и тихо говорит. Вежливый доверчивый пожилой мужчина. Был одет в черную штроксовую куртку с надписью Lee, черные брюки из плащевки, черно-синие тапочки. Носит с собой ложку».









Жан Васильевич Симоненко. Фото из ориентировки поисково-спасательного отряда «Ангел». Фото из личного архива героев.

Заявку приняла специалист по информированию Юлия. Она работает в «Ангеле» на полставки, еще не вышла из декретного отпуска, ухаживает за дочкой Ангелиной. Но умудряется обрабатывать все заявки, которые приходят через сайт. Днем и ночью. Составляет ориентировки, собирает волонтеров, подключает к поискам таксистов и водителей Минсктранса, если человек потерялся в городе. Если нужно, пишет журналистам. Говорит, заявки приходят волнами — то затишье, то десять случаев за одни сутки.

Именно с Юлей разговаривал 30 мая зять Жана Васильевича Роман, когда позвонил подтвердить заявку. Это подтверждение — вынужденная, но обязательная мера. Иногда письма с заявками уходят в спам и что-то может затеряться.

Разговор с Романом Юля ведет по общему для всех плану. Первый вопрос: есть ли заявление в милицию. Без него отряд не может начать поиски. Раньше начинали без официального подтверждения от органов и попадали в неловкие ситуации: например, муж искал жену, чтобы вернуть ее в семью против ее воли. Или женщина искала бывшего мужа, потому что он не оплачивал алименты.













Новые сотрудники «Ангела». Юлия работает с новыми заявками и соцсетями, привлекает к поискам таксистов, волонтеров и журналистов. Александр работает водителем и следит за новым поисковым оборудованием. Фото: Александр Васюкович, Имена

10:15 Следующий шаг — опрос-интервью. В отдельном документе Юля выписывает под диктовку все места в городе, где любил гулять или просто часто бывал пропавший. Дачи, деревни, старые квартиры и дома друзей. Роман настаивает, что дедушка плохо ходит, и далеко уйти не смог бы, но по своему опыту Юля знает, что расстояние роли не играет — дедушек и бабушек часто подвозят водители бесплатно, от широты сердца, за многие километры от дома.

11:35 Юля публикует отредактированную ориентировку в соцсетях — добавляет особые приметы и убирает пункт про «доверчивость». «ВКонтакте» — мощный инструмент поиска — у отряда целых 117 тысяч подписчиков. Каждый из них — потенциальный свидетель.

12:50 Юля ищет волонтеров и подключает к поискам службы такси 135 и 7788. На линии пока тишина.

Днем ранее. 29 мая, вторник. Улица Тухачевского, дом 5

11:00 Антонина вместе с мужем Романом, как обычно, приехала навестить отца. Не слишком рано, чтобы папа успел решить все свои дела и как следует выспаться. Поднялась по лестнице — в старенькой хрущевке нет лифтов. Позвонила. Никто не открыл. Позвонила еще раз. Повернула ключ в замке. Открыла дверь. В прихожей — тишина. В квартире — никого.









Дочь Жана Васильевича Антонина с мужем Романом. Фото: Александр Васюкович, Имена

Антонина перепугалась. Восемь лет назад отцу поставили диагноз — синдром Альцгеймера и деменция. Причина — микроинсульт. По совету врачей, чтобы замедлить болезнь, Жан Васильевич старался как можно дольше обслуживать себя сам и жил отдельно. Дети контролировали — каждый день звонили и два-три раза в неделю приезжали в гости. Выходить на улицу Жан Васильевич не спешил — боялся, что начнет забывать дорогу домой, и не сможет вернуться. Осознавал, что память от него уходит и, как мог, перестраховывался. Так они жили восемь лет.

Два дня назад, в воскресенье, отец впервые вышел на лестничную площадку — хотел сходить в магазин и впервые забыл, что у него случаются провалы в памяти. На первом этаже обнаружил, что забыл ключи, растерялся, запаниковал, позвонил соседям. Те связались с его дочкой, которая тут же примчалась открыть отцу дверь. Тогда, в 16.00, в воскресенье они виделись последний раз до его исчезновения.

11:15 Антонина и Роман берутся за поиски. Они решают разделиться и проверить те места в районе, куда Жан Васильевич мог уйти. Ходит дедушка плохо, так что радиус поисков небольшой — магазин, куда Жан ходил за покупками, автобусная остановка, с которой долгие годы уезжал на работу, и сквер, где любил прогуливаться.

Ребята осматривают траву, берега и овраги, любую оброненную вещицу — ищут любую зацепку. Попутно опрашивают соседей по подъезду и по двору — благо, дома старые, и соседи знают друг друга много лет. Выясняется, что отца никто не видел с вечера воскресенья до утра вторника. Никаких следов.









Раньше, когда водители были волонтерами, выезжать оперативно на поиски получалось не всегда — у волонтера могли быть срочные дела на основной работе, которые он не мог отложить. Благодаря пожертвованиям читателей Имен, «Ангел» взял водителя в штат. И теперь на поиски стали выезжать гораздо быстрее. Фото: Александр Васюкович, Имена

12:00 Антонина и Роман звонят в Бюро регистрации несчастных случаев. Туда стекается со всего города информация по всем вызовам скорой помощи, по всем моргам и несчастным случаям, зарегистрированным в Минске. Дедушку берут на заметку, обещают звонить, если появятся новости.

14:00 Вызывают милицию. Через час приезжают криминалист, следователь и оперуполномоченный. Осматривают квартиру, отмечают следы, берут у всех домашних отпечатки пальцев и ДНК, просят образцы почерка Жана Васильевича, вызывают понятых. Никаких подробностей — что будут делать и как скоро, не сообщают.

Надежда найти его живым таяла с каждой секундой

17:00 Роман с Антониной едут в больницу № 5 — она ближе всего к дому — чтобы в приемном покое забрать свежую информацию по поступившим. Снова звонят в Бюро регистрации несчастных случаев. Забирают из детского сада сына. Еще раз говорят с соседями. Снова ничего.

— Никому не пожелаю такое пережить, — говорит Антонина. — Папа, он очень вежливый, интеллигентный. Он абсолютно неагрессивный. Но у него путаная речь. И еще он в тапочках из дома ушел! Его могут обидеть, оттолкнуть. Он может упасть, удариться, разбить голову, — всё, что угодно. Мы все не очень любим, когда к нам пристают на улице с вопросами, просьбами и особенно с невнятной речью. Надежда найти его живым таяла с каждой секундой.

Под утро, измотанные и уставшие, ребята оформляют заявку в «Ангел». Ее можно оставить на сайте проекта. После того, как заявка «ушла», надо позвонить на короткий номер 7733 и подтвердить поиск.









Место, где лежал Жан Васильевич отмечено красным. Вокруг — дорожка и жилые дома. Пока мы делали это фото, мимо дерева, где нашли дедушку, прошли двенадцать человек. Фото: Александр Васюкович, Имена

Среда, 30 мая. Минск

11:00 Семья снова звонит в милицию, бюро, — нет никаких вестей. До обеда родственники еще собирают информацию и говорят с теми, кто мог бы видеть Жана Васильевича, но в 13.50 идеи заканчиваются.

— Это был самый страшный момент, — говорит Антонина. — Мы вышли, сели в машину. И просто не понимали, что делать дальше. Вообще. Сидели и молчали. Не знаю, как долго. И тут вдруг звонок из «Ангела». Сказали, что папу нашли. Первый вопрос: живой? И когда они сказали, что да, просто всё от радости, от стресса, оборвалось. И мы поехали по адресу, который нам продиктовали.

Дедушку нашли, потому что сработали социальные сети — в 13.32 в группу во «ВКонтакте» написал первый свидетель. Юля передала информацию волонтеру Диме и водителю Александру. Они тотчас же выехали на место. Сомнений, что дедушка — их, не было: Жан Васильевич представился, отметив, что у него редкое имя.









Студент БГУИР Дмитрий — волонтер отряда «Ангел». Именно он выезжал на вызов и нашел дедушку под деревом. Фото: Александр Васюкович, Имена

Свидетель ждал отряд «Ангел» в другом конце города, на Партизанском проспекте, возле дома 67, рядом с продуктовым магазином. Рукой показал в парк, рассказал, куда идти и скрылся.

Никто не догадался позвонить в милицию, скорую, спросить, всё ли в порядке с человеком

Жана Васильевича нашли под деревом. Он лежал буквально в метре от заасфальтированной дорожки, по которой ходили люди. Рядом — скамейка, а на ней — компания взрослых и детей. Чуть дальше — стройка. На лежачего дедушку никто не реагировал. Дима побежал к строителям и попросил помочь. Двое вызвались нести носилки, одному дали телефон — снимать отчет для соцсетей. Вызвали скорую, и Жана Васильевича перенесли к проспекту, чтобы сразу погрузить в машину. Смочили дедушке губы водой. Скорая приехала через 15 минут, медики взяли кровь на сахар, померили давление. «Ангелы» вызвали родственников. Дальше дедушку повезли в больницу — проверить, есть ли внутренние повреждения.

— Мы примчались, как только нам позвонили, — вспоминает Антонина момент встречи с Жаном Васильевичем. — Когда я подошла к отцу, он все повторял, что звал помощь, звал, не мог встать, но никто не откликнулся. Люди проходили мимо.

— Он сутки пролежал в траве! Может, вид у него не самый располагающий, но все как думают: «Алкаш, пусть валяется». Нашлись добрые люди, которые дали ему воду, батон, сосиски в пакете. Но они почему-то не догадались позвонить в милицию, скорую, спросить, всё ли в порядке. Это загадка. Как так? — негодует волонтер Дима.









Слева — отряд вместе с рабочими со стройки, которые согласились помочь, относит Жана Васильевича к скорой помощи. Справа — 82-летняя Эльвира Михайловна, которую «Ангелы» нашли в высокой траве, спустя 2,5 суток после пропажи с помощью беспилотника. Фото: Александр Васюкович, Имена

За каждым потерявшимся человеком — горе близких

История Жана Васильевича — одна из десятков историй, которые ежедневно случаются в Беларуси. Люди пропадают. А их родственники делают все возможное, чтобы их отыскать, не спят ночами, подключают все ресурсы и пытаются быть сильными.

Это Светлана Руденкова, котораябольше четырех лет искала своего сына Рому. Она обращалась в милицию и прокуратуру, ходила к гадалкам, писала на телевидение Андрею Малахову, платила мошенникам за любую информацию о мальчике — безрезультатно. Бывший муж по поддельным документам вывез его за границу и не выходил на связь. Всё это время Рому искал Интерпол, но нашел — отряд «Ангел».









Поисково-спасательный отряд «Ангел» ищет и находит людей по всей Беларуси. Коллаж: Александр Васюкович, Имена

Это дети 82-летней Эльвиры Михайловны, которая ушла из дома в городе Узда и пропала. Ее не могли отыскать 2,5 суток. «Ангел» нашел бабушку благодаря снимку с беспилотника — квадрат за квадратом ребята снимали с неба местность и искали зацепки. В высокой траве, с земли, разглядеть ничего не удавалось. На одном из фото ребята увидели темное пятно и тут же выехали проверять — нашли Эльвиру Михайловну. Она звала на помощь, лежа головой в воде и не могла встать. Дети уже потеряли надежду найти ее живой.

Это родители мальчика с синдромом Дауна Коли, которого нашли в автобусе, благодаря тому, что «Ангел» стал сотрудничать с Минсктрансом и разослал ориентировки по внутреннему чату водителям, которые заметили пропавшего. Об этих поисках позже даже сняли фильм.



Да, людей ищет милиция, но иногда их ресурса недостаточно. Часто из-за бюрократических проволочек сотрудники правоохранительных органов не могут начать поиск здесь и сейчас. Отряд реагирует на заявку сразу же.









Светлана Руденкова показывает фото сына Ромы, которого нашел «Ангел». Фото: Виктория Герасимова, Имена

Все эти люди могли бы оказаться без помощи — почти год назад руководитель проекта и главный поисковик Сергей Ковган пришел в «Имена» и сказал, что денег нет, сил нет, и проект надо закрывать.

— С 2012 года не осталось ни одного человека, который со мной это начинал. То есть все перегорели. А поисковая работа должна быть системной. Мой личный опыт показал, что совмещать основную работу и поисковую практически невозможно, — говорил Сергей год назад. И переживал, что без постоянного финансирования проекта ни о какой системности речи идти не может. Тогда какой смысл?

Благодаря читателям и подписчикам, «Ангел» продолжает работать и развиваться.





Читатели помогли купить новое оборудование

Что же изменилось за этот год? «Ангел» смог взять на постоянную работу больше сотрудников и купить новое оборудование, которое необходимо для поисков.

Специалист по информированию Юлия занимается соцсетями, поддерживает жизнь в группах и на сайте — это очень важно, потому что благодаря огромной сети людей, которые читают «Ангел» в «Фейсбуке», «ВКонтакте» и «Одноклассниках» — потенциальные свидетели, которые могут узнать пропавших и оперативно о них сообщить.

Юля также обрабатывает заявки, связывается с семьями пропавших и ведет первичное интервью. Передает запросы волонтерам. Когда необходимо — привлекает журналистов в разных регионах. Делает отчеты после каждого поиска. Она «на телефоне» буквально днем и ночью, не смотря на то, что работает на полставки. За последний год количество заявок, которые приходят в «Ангел», увеличилось вдвое, и только благодаря Юле отряд теперь может все эти заявки обрабатывать вовремя и справляться с потоком запросов.









Лодка — для поисков на воде. Фото: Александр Васюкович, Имена

Еще один новый человек в команде — водитель и специалист по обслуживанию оборудования Александр. С его приходом рации, беспилотники, аккумуляторы и другая техника всегда проверены и настроены. А машина выезжает на поиски в любой нужный момент. Раньше должность водителя примеряли на себя разные волонтеры, и с выездом случались заминки — у «вольного работника» срочное дело на основной работе, и поиски приходилось откладывать. Хотя любое промедление в этом деле может стоить пропавшему человеку жизни.

Благодаря поддержке читателей, у отряда появились рации, лодка, тепловизор — прибор, который ищет человека по его тепловому излучению, что незаменимо в лесных операциях, когда трава и бурелом могут доходить до пояса. А еще беспилотники. И датчик к эхолоту — специальному прибору, который видит тело человека в воде.

— Ездили искать пропавшую девочку в Новополоцке. Если бы не было оборудования, наше присутствие было бы неоправданным — мы бы просто не смогли помочь. Если нет радиостанций и нет фонарей, поиск ночью невозможен. Если у нас есть тепловизор, то мы можем искать наравне с МЧС ночью заблудившегося ребенка. Если его нет — наша помощь бессмысленна, — перечисляет руководитель проекта Сергей Ковган.

Еще одна маленькая и важная победа «Ангела» — благодаря подписчикам проекта, Ковган смог обеспечить нужной техникой не только Минск , но и отряды в Барановичах, Бресте и Кобрине, чтобы там волонтеры могли работать автономно.

— Раньше мы везде ехали сами, часто теряя по четыре часа только на дорогу. Сейчас нашим волонетрам в регионах звонят из милиции и говорят — нужен беспилотник. И они могут поделиться. Могут помочь. Я вижу нашу миссию так: мы все вместе должны создать условия максимально комфортные для волонтеров, которые и так помогают. И привлечь еще больше людей, готовых помочь, — говорит Сергей.

Жан Васильевич переехал в частный пансионат

Дедушка, которого «Ангел» нашел в парке, переехал жить сначала к дочери, а потом в частный пансионат. Его память и сознание еще больше запутались — на восстановление понадобится время, круглосуточный уход, в том числе медицинский.

Пообщаться с ним мы не смогли — ему нужен покой, а общение с журналистами лишний раз бередит страшные воспоминания. Его семья по-прежнему навещает его несколько раз в неделю и старается забыть ужас и чувство беспомощности, когда не можешь помочь близкому человеку и не знаешь, где он и жив ли.





— Теперь я думаю, сколько из тех людей, которых прохожие принимают за алкоголиков и брезгуют подойти, вызвать скорую, остается без помощи? Я больше не прохожу мимо. Потому что безразличие — это очень страшно, — говорит дочь Жана Васильевича Антонина. — Мы с мужем поддерживаем отряд «Ангел», как можем, чтобы потерявшихся людей находили и возвращали в их семьи. Если наша история заставит кого-то так же задуматься и изменить свои взгляды — это будет самое малое, что мы можем сделать. Как помочь отряду «Ангел» За плечами «Ангела» — спасенные жизни белорусов. С начала года в отряд поступило около 70 заявок. 18 человек уже нашли. Еще 50 — ищут. Юля, Саша, Дима и Сергей собираются в офисе и планируют очередной выезд. Рядом бегает и машет хвостом собака Мася — полноценный член команды. Государственной поддержки у проекта нет. Отряд работает, пока его поддерживают неравнодушные люди. Вместе мы уже собрали больше 60 тысяч рублей. Для дальнейшей работы «Ангела» нужно собрать еще 19 906. Нажимайте кнопку Помочь , выбирайте разовый платеж или ежемесячную подписку. Сумму определяете вы сами — 5, 10, 20 рублей, — кто сколько может. Именно подписка помогает проекту уверенно стоять на ногах, закупать оборудование и расширяться в регионах. Спасибо за вашу поддержку! «Имена» работают на деньги читателей. Вы оформляете подписку на 3, 5, 10 рублей в месяц или делаете разовый платеж, а мы находим новые истории и помогаем еще большему количеству людей. Выберите удобный способ перевода — здесь.



