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Дедушка сутки пролежал в траве: Никто не помог пенсионеру в минском парке, пока его не нашел отряд «Ангел»
72-летний Жан Васильевич сутки пролежал в людном минском парке, где его нашли волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел». Никто из прохожих не вызвал дедушке скорую и не попытался узнать, почему он лежит на земле.
Два дня Жана Васильевича искали родственники и милиция. «Ангелы» отыскали дедушку за час. Еще год назад этого чуда не случилось бы — руководитель отряда Сергей Ковган всерьез думал закрыть проект, потому что не хватало ни сил, ни средств. Благодаря вашей финансовой поддержке, друзья, удалось не просто сохранить отряд, но и нанять нескольких сотрудников, которые координируют работу отряда, а также купить современное оборудование, которое помогает быстрее искать пропавших людей в Беларуси.
Жан Васильевич был начальником лаборатории на белорусском аналоге «Роскосмоса» — ОАО «Пеленг». Сначала разрабатывал оборудование противовоздушной обороны, оптику. Потом занимался космическими разработками — наземными контрольными станциями, спутниками. Восемь лет назад у него диагностировали синдром Альцгеймера. Причина — микроинсульт. Теперь он теряет память и иногда забывает, где живет и куда собирался идти.
В один из дней Жан Васильевич вышел из дома, «чтобы помочь другу копать картошку на даче», и потерялся. Буквально в метре от того места, где его нашел отряд «Ангел» (под деревом в парке), — заасфальтированная дорожка. В ста метрах — магазин. В 50-ти — стройка, где постоянно есть рабочие. По парку туда-сюда прогуливаются собачники, мамы с колясками, влюбленные парочки, студенты и жители соседних домов. Как так вышло, что никто не помог дедушке, и как всё-таки удалось его спасти — читайте в нашем материале.
30 мая. Среда. Офис Поисково-спасательного отряда «Ангел»
10:00 На сайт «Ангела» поступила заявка о пропаже дедушки. «Жан Васильевич Симоненко. Рост 170, телосложение худощавое, глаза голубые, волос седой. Год рождения 1946. Вышел на прогулку. До этого долгое время не выходил на улицу, страдает провалами в памяти, очень медленно передвигается и тихо говорит. Вежливый доверчивый пожилой мужчина. Был одет в черную штроксовую куртку с надписью Lee, черные брюки из плащевки, черно-синие тапочки. Носит с собой ложку».
Жан Васильевич Симоненко. Фото из ориентировки поисково-спасательного отряда «Ангел».
Фото из личного архива героев.
Заявку приняла специалист по информированию Юлия. Она работает в «Ангеле» на полставки, еще не вышла из декретного отпуска, ухаживает за дочкой Ангелиной. Но умудряется обрабатывать все заявки, которые приходят через сайт. Днем и ночью. Составляет ориентировки, собирает волонтеров, подключает к поискам таксистов и водителей Минсктранса, если человек потерялся в городе. Если нужно, пишет журналистам. Говорит, заявки приходят волнами — то затишье, то десять случаев за одни сутки.
Именно с Юлей разговаривал 30 мая зять Жана Васильевича Роман, когда позвонил подтвердить заявку. Это подтверждение — вынужденная, но обязательная мера. Иногда письма с заявками уходят в спам и что-то может затеряться.
Разговор с Романом Юля ведет по общему для всех плану. Первый вопрос: есть ли заявление в милицию. Без него отряд не может начать поиски. Раньше начинали без официального подтверждения от органов и попадали в неловкие ситуации: например, муж искал жену, чтобы вернуть ее в семью против ее воли. Или женщина искала бывшего мужа, потому что он не оплачивал алименты.
Новые сотрудники «Ангела». Юлия работает с новыми заявками и соцсетями, привлекает к поискам таксистов, волонтеров и журналистов. Александр работает водителем и следит за новым поисковым оборудованием.
Фото: Александр Васюкович, Имена
10:15 Следующий шаг — опрос-интервью. В отдельном документе Юля выписывает под диктовку все места в городе, где любил гулять или просто часто бывал пропавший. Дачи, деревни, старые квартиры и дома друзей. Роман настаивает, что дедушка плохо ходит, и далеко уйти не смог бы, но по своему опыту Юля знает, что расстояние роли не играет — дедушек и бабушек часто подвозят водители бесплатно, от широты сердца, за многие километры от дома.
11:35 Юля публикует отредактированную ориентировку в соцсетях — добавляет особые приметы и убирает пункт про «доверчивость». «ВКонтакте» — мощный инструмент поиска — у отряда целых 117 тысяч подписчиков. Каждый из них — потенциальный свидетель.
12:50 Юля ищет волонтеров и подключает к поискам службы такси 135 и 7788. На линии пока тишина.
Днем ранее. 29 мая, вторник. Улица Тухачевского, дом 5
11:00 Антонина вместе с мужем Романом, как обычно, приехала навестить отца. Не слишком рано, чтобы папа успел решить все свои дела и как следует выспаться. Поднялась по лестнице — в старенькой хрущевке нет лифтов. Позвонила. Никто не открыл. Позвонила еще раз. Повернула ключ в замке. Открыла дверь. В прихожей — тишина. В квартире — никого.
Дочь Жана Васильевича Антонина с мужем Романом.
Фото: Александр Васюкович, Имена
Антонина перепугалась. Восемь лет назад отцу поставили диагноз — синдром Альцгеймера и деменция. Причина — микроинсульт. По совету врачей, чтобы замедлить болезнь, Жан Васильевич старался как можно дольше обслуживать себя сам и жил отдельно. Дети контролировали — каждый день звонили и два-три раза в неделю приезжали в гости. Выходить на улицу Жан Васильевич не спешил — боялся, что начнет забывать дорогу домой, и не сможет вернуться. Осознавал, что память от него уходит и, как мог, перестраховывался. Так они жили восемь лет.
Два дня назад, в воскресенье, отец впервые вышел на лестничную площадку — хотел сходить в магазин и впервые забыл, что у него случаются провалы в памяти. На первом этаже обнаружил, что забыл ключи, растерялся, запаниковал, позвонил соседям. Те связались с его дочкой, которая тут же примчалась открыть отцу дверь. Тогда, в 16.00, в воскресенье они виделись последний раз до его исчезновения.
11:15 Антонина и Роман берутся за поиски. Они решают разделиться и проверить те места в районе, куда Жан Васильевич мог уйти. Ходит дедушка плохо, так что радиус поисков небольшой — магазин, куда Жан ходил за покупками, автобусная остановка, с которой долгие годы уезжал на работу, и сквер, где любил прогуливаться.
Ребята осматривают траву, берега и овраги, любую оброненную вещицу — ищут любую зацепку. Попутно опрашивают соседей по подъезду и по двору — благо, дома старые, и соседи знают друг друга много лет. Выясняется, что отца никто не видел с вечера воскресенья до утра вторника. Никаких следов.
Раньше, когда водители были волонтерами, выезжать оперативно на поиски получалось не всегда — у волонтера могли быть срочные дела на основной работе, которые он не мог отложить. Благодаря пожертвованиям читателей Имен, «Ангел» взял водителя в штат. И теперь на поиски стали выезжать гораздо быстрее.
Фото: Александр Васюкович, Имена
12:00 Антонина и Роман звонят в Бюро регистрации несчастных случаев. Туда стекается со всего города информация по всем вызовам скорой помощи, по всем моргам и несчастным случаям, зарегистрированным в Минске. Дедушку берут на заметку, обещают звонить, если появятся новости.
14:00 Вызывают милицию. Через час приезжают криминалист, следователь и оперуполномоченный. Осматривают квартиру, отмечают следы, берут у всех домашних отпечатки пальцев и ДНК, просят образцы почерка Жана Васильевича, вызывают понятых. Никаких подробностей — что будут делать и как скоро, не сообщают.
Надежда найти его живым таяла с каждой секундой
17:00 Роман с Антониной едут в больницу № 5 — она ближе всего к дому — чтобы в приемном покое забрать свежую информацию по поступившим. Снова звонят в Бюро регистрации несчастных случаев. Забирают из детского сада сына. Еще раз говорят с соседями. Снова ничего.
— Никому не пожелаю такое пережить, — говорит Антонина. — Папа, он очень вежливый, интеллигентный. Он абсолютно неагрессивный. Но у него путаная речь. И еще он в тапочках из дома ушел! Его могут обидеть, оттолкнуть. Он может упасть, удариться, разбить голову, — всё, что угодно. Мы все не очень любим, когда к нам пристают на улице с вопросами, просьбами и особенно с невнятной речью. Надежда найти его живым таяла с каждой секундой.
Под утро, измотанные и уставшие, ребята оформляют заявку в «Ангел». Ее можно оставить на сайте проекта. После того, как заявка «ушла», надо позвонить на короткий номер 7733 и подтвердить поиск.
Место, где лежал Жан Васильевич отмечено красным. Вокруг — дорожка и жилые дома. Пока мы делали это фото, мимо дерева, где нашли дедушку, прошли двенадцать человек.
Фото: Александр Васюкович, Имена
Среда, 30 мая. Минск
11:00 Семья снова звонит в милицию, бюро, — нет никаких вестей. До обеда родственники еще собирают информацию и говорят с теми, кто мог бы видеть Жана Васильевича, но в 13.50 идеи заканчиваются.
— Это был самый страшный момент, — говорит Антонина. — Мы вышли, сели в машину. И просто не понимали, что делать дальше. Вообще. Сидели и молчали. Не знаю, как долго. И тут вдруг звонок из «Ангела». Сказали, что папу нашли. Первый вопрос: живой? И когда они сказали, что да, просто всё от радости, от стресса, оборвалось. И мы поехали по адресу, который нам продиктовали.
Дедушку нашли, потому что сработали социальные сети — в 13.32 в группу во «ВКонтакте» написал первый свидетель. Юля передала информацию волонтеру Диме и водителю Александру. Они тотчас же выехали на место. Сомнений, что дедушка — их, не было: Жан Васильевич представился, отметив, что у него редкое имя.
Студент БГУИР Дмитрий — волонтер отряда «Ангел». Именно он выезжал на вызов и нашел дедушку под деревом.
Фото: Александр Васюкович, Имена
Свидетель ждал отряд «Ангел» в другом конце города, на Партизанском проспекте, возле дома 67, рядом с продуктовым магазином. Рукой показал в парк, рассказал, куда идти и скрылся.
Никто не догадался позвонить в милицию, скорую, спросить, всё ли в порядке с человеком
Жана Васильевича нашли под деревом. Он лежал буквально в метре от заасфальтированной дорожки, по которой ходили люди. Рядом — скамейка, а на ней — компания взрослых и детей. Чуть дальше — стройка. На лежачего дедушку никто не реагировал. Дима побежал к строителям и попросил помочь. Двое вызвались нести носилки, одному дали телефон — снимать отчет для соцсетей. Вызвали скорую, и Жана Васильевича перенесли к проспекту, чтобы сразу погрузить в машину. Смочили дедушке губы водой. Скорая приехала через 15 минут, медики взяли кровь на сахар, померили давление. «Ангелы» вызвали родственников. Дальше дедушку повезли в больницу — проверить, есть ли внутренние повреждения.
— Мы примчались, как только нам позвонили, — вспоминает Антонина момент встречи с Жаном Васильевичем. — Когда я подошла к отцу, он все повторял, что звал помощь, звал, не мог встать, но никто не откликнулся. Люди проходили мимо.
— Он сутки пролежал в траве! Может, вид у него не самый располагающий, но все как думают: «Алкаш, пусть валяется». Нашлись добрые люди, которые дали ему воду, батон, сосиски в пакете. Но они почему-то не догадались позвонить в милицию, скорую, спросить, всё ли в порядке. Это загадка. Как так? — негодует волонтер Дима.
Слева — отряд вместе с рабочими со стройки, которые согласились помочь, относит Жана Васильевича к скорой помощи. Справа — 82-летняя Эльвира Михайловна, которую «Ангелы» нашли в высокой траве, спустя 2,5 суток после пропажи с помощью беспилотника.
Фото: Александр Васюкович, Имена
За каждым потерявшимся человеком — горе близких
История Жана Васильевича — одна из десятков историй, которые ежедневно случаются в Беларуси. Люди пропадают. А их родственники делают все возможное, чтобы их отыскать, не спят ночами, подключают все ресурсы и пытаются быть сильными.
Это Светлана Руденкова, котораябольше четырех лет искала своего сына Рому. Она обращалась в милицию и прокуратуру, ходила к гадалкам, писала на телевидение Андрею Малахову, платила мошенникам за любую информацию о мальчике — безрезультатно. Бывший муж по поддельным документам вывез его за границу и не выходил на связь. Всё это время Рому искал Интерпол, но нашел — отряд «Ангел».
Поисково-спасательный отряд «Ангел» ищет и находит людей по всей Беларуси.
Коллаж: Александр Васюкович, Имена
Это дети 82-летней Эльвиры Михайловны, которая ушла из дома в городе Узда и пропала. Ее не могли отыскать 2,5 суток. «Ангел» нашел бабушку благодаря снимку с беспилотника — квадрат за квадратом ребята снимали с неба местность и искали зацепки. В высокой траве, с земли, разглядеть ничего не удавалось. На одном из фото ребята увидели темное пятно и тут же выехали проверять — нашли Эльвиру Михайловну. Она звала на помощь, лежа головой в воде и не могла встать. Дети уже потеряли надежду найти ее живой.
Это родители мальчика с синдромом Дауна Коли, которого нашли в автобусе, благодаря тому, что «Ангел» стал сотрудничать с Минсктрансом и разослал ориентировки по внутреннему чату водителям, которые заметили пропавшего. Об этих поисках позже даже сняли фильм.
Да, людей ищет милиция, но иногда их ресурса недостаточно. Часто из-за бюрократических проволочек сотрудники правоохранительных органов не могут начать поиск здесь и сейчас. Отряд реагирует на заявку сразу же.
Светлана Руденкова показывает фото сына Ромы, которого нашел «Ангел».
Фото: Виктория Герасимова, Имена
Все эти люди могли бы оказаться без помощи — почти год назад руководитель проекта и главный поисковик Сергей Ковган пришел в «Имена» и сказал, что денег нет, сил нет, и проект надо закрывать.
— С 2012 года не осталось ни одного человека, который со мной это начинал. То есть все перегорели. А поисковая работа должна быть системной. Мой личный опыт показал, что совмещать основную работу и поисковую практически невозможно, — говорил Сергей год назад. И переживал, что без постоянного финансирования проекта ни о какой системности речи идти не может. Тогда какой смысл?
Благодаря читателям и подписчикам, «Ангел» продолжает работать и развиваться.
Читатели помогли купить новое оборудование
Что же изменилось за этот год? «Ангел» смог взять на постоянную работу больше сотрудников и купить новое оборудование, которое необходимо для поисков.
Специалист по информированию Юлия занимается соцсетями, поддерживает жизнь в группах и на сайте — это очень важно, потому что благодаря огромной сети людей, которые читают «Ангел» в «Фейсбуке», «ВКонтакте» и «Одноклассниках» — потенциальные свидетели, которые могут узнать пропавших и оперативно о них сообщить.
Юля также обрабатывает заявки, связывается с семьями пропавших и ведет первичное интервью. Передает запросы волонтерам. Когда необходимо — привлекает журналистов в разных регионах. Делает отчеты после каждого поиска. Она «на телефоне» буквально днем и ночью, не смотря на то, что работает на полставки. За последний год количество заявок, которые приходят в «Ангел», увеличилось вдвое, и только благодаря Юле отряд теперь может все эти заявки обрабатывать вовремя и справляться с потоком запросов.
Лодка — для поисков на воде.
Фото: Александр Васюкович, Имена
Еще один новый человек в команде — водитель и специалист по обслуживанию оборудования Александр. С его приходом рации, беспилотники, аккумуляторы и другая техника всегда проверены и настроены. А машина выезжает на поиски в любой нужный момент. Раньше должность водителя примеряли на себя разные волонтеры, и с выездом случались заминки — у «вольного работника» срочное дело на основной работе, и поиски приходилось откладывать. Хотя любое промедление в этом деле может стоить пропавшему человеку жизни.
Благодаря поддержке читателей, у отряда появились рации, лодка, тепловизор — прибор, который ищет человека по его тепловому излучению, что незаменимо в лесных операциях, когда трава и бурелом могут доходить до пояса. А еще беспилотники. И датчик к эхолоту — специальному прибору, который видит тело человека в воде.
— Ездили искать пропавшую девочку в Новополоцке. Если бы не было оборудования, наше присутствие было бы неоправданным — мы бы просто не смогли помочь. Если нет радиостанций и нет фонарей, поиск ночью невозможен. Если у нас есть тепловизор, то мы можем искать наравне с МЧС ночью заблудившегося ребенка. Если его нет — наша помощь бессмысленна, — перечисляет руководитель проекта Сергей Ковган.
Еще одна маленькая и важная победа «Ангела» — благодаря подписчикам проекта, Ковган смог обеспечить нужной техникой не только Минск, но и отряды в Барановичах, Бресте и Кобрине, чтобы там волонтеры могли работать автономно.
— Раньше мы везде ехали сами, часто теряя по четыре часа только на дорогу. Сейчас нашим волонетрам в регионах звонят из милиции и говорят — нужен беспилотник. И они могут поделиться. Могут помочь. Я вижу нашу миссию так: мы все вместе должны создать условия максимально комфортные для волонтеров, которые и так помогают. И привлечь еще больше людей, готовых помочь, — говорит Сергей.
Жан Васильевич переехал в частный пансионат
Дедушка, которого «Ангел» нашел в парке, переехал жить сначала к дочери, а потом в частный пансионат. Его память и сознание еще больше запутались — на восстановление понадобится время, круглосуточный уход, в том числе медицинский.
Пообщаться с ним мы не смогли — ему нужен покой, а общение с журналистами лишний раз бередит страшные воспоминания. Его семья по-прежнему навещает его несколько раз в неделю и старается забыть ужас и чувство беспомощности, когда не можешь помочь близкому человеку и не знаешь, где он и жив ли.
— Теперь я думаю, сколько из тех людей, которых прохожие принимают за алкоголиков и брезгуют подойти, вызвать скорую, остается без помощи? Я больше не прохожу мимо. Потому что безразличие — это очень страшно, — говорит дочь Жана Васильевича Антонина. — Мы с мужем поддерживаем отряд «Ангел», как можем, чтобы потерявшихся людей находили и возвращали в их семьи. Если наша история заставит кого-то так же задуматься и изменить свои взгляды — это будет самое малое, что мы можем сделать.
Как помочь отряду «Ангел»
За плечами «Ангела» — спасенные жизни белорусов. С начала года в отряд поступило около 70 заявок. 18 человек уже нашли. Еще 50 — ищут. Юля, Саша, Дима и Сергей собираются в офисе и планируют очередной выезд. Рядом бегает и машет хвостом собака Мася — полноценный член команды. Государственной поддержки у проекта нет. Отряд работает, пока его поддерживают неравнодушные люди. Вместе мы уже собрали больше 60 тысяч рублей. Для дальнейшей работы «Ангела» нужно собрать еще 19 906. Нажимайте кнопку
«Имена» работают на деньги читателей. Вы оформляете подписку на 3, 5, 10 рублей в месяц или делаете разовый платеж, а мы находим новые истории и помогаем еще большему количеству людей.
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Дедушка сутки пролежал в траве: Никто не помог пенсионеру в минском парке, пока его не нашел отряд «Ангел»
72-летний Жан Васильевич сутки пролежал в людном минском парке, где его нашли волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел». Никто из прохожих не вызвал дедушке...
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