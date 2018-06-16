Правая рука Виктора Прокопени Николай Марковник: Наша система образования готовит будущих безработных

— Задавать правильные вопросы — это самый важный и недооцененный навык в бизнесе. Задав вопрос, можешь выглядеть глупо минуту, не задав, будешь выглядеть глупо всю жизнь. Наша система образования, к сожалению, не развивает в детях это умение. Все знания, начиная со школы, доносятся до нас в единственно правильном формате. Это не способствует поиску собственных ответов.

По мнению Николая, через 5 лет не будет «не IT-сектора» — все предприятия станут использовать информационные технологии и превратятся в IT-компании.





Он считает, что для эффективного обучения в современном мире критически важно самообразование: книги, онлайн-курсы и общение с экспертами.





«К сожалению, наша система образования не создает условия для подготовки специалистов, востребованных в новой экономике. Сегодня она готовит будущих безработных и нуждается в серьезной реформе. Думаю, что дипломы о высшем образовании нужно выдавать 30% выпускникам»,





— сказал Марковник.





Компания Николая сейчас активно работает по двум направлениям развития искусственного интеллекта: в сфере финансов и в области компьютерного зрения.