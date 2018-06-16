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Правая рука Виктора Прокопени Николай Марковник: Наша система образования готовит будущих безработных
Николай Марковник в 31 год стал управляющим компании VP Capital, которая инвестирует миллионы долларов в технологический сектор. В интервью
Николай окончил юрфак БГУ, защитил диссертацию по праву, 8 лет работал в адвокатском бюро. В юридической фирме «Власова, Михель и партнеры» он специализировался на инвестициях. Прошел путь от помощника до старшего юриста и адвоката. В конце 2014 г. вел переговоры с компанией об условиях партнерства и совсем не думал о смене работы. И тут ему позвонила бывшая коллега, которая годом раньше ушла работать в компанию Виктора Прокопени EXP (Capital) и рекомендовала Марковника на должность руководителя инвестиционной компании Прокопени VP Capital. Виктор искал человека, который прежде всего знает, как работают бизнес и инвестиции, а не просто владеет теорией.
Николай свободно говорит про криптовалюты, блокчейн, майнинг, перспективы развития рынка технологий. Он освоил эту тематику за год:
— Задавать правильные вопросы — это самый важный и недооцененный навык в бизнесе. Задав вопрос, можешь выглядеть глупо минуту, не задав, будешь выглядеть глупо всю жизнь. Наша система образования, к сожалению, не развивает в детях это умение. Все знания, начиная со школы, доносятся до нас в единственно правильном формате. Это не способствует поиску собственных ответов.
Николай Марковник считает одним из самых важных навыков для топ-менеджера переговорные.
По мнению Николая, через 5 лет не будет «не IT-сектора» — все предприятия станут использовать информационные технологии и превратятся в IT-компании.
Он считает, что для эффективного обучения в современном мире критически важно самообразование: книги, онлайн-курсы и общение с экспертами.
«К сожалению, наша система образования не создает условия для подготовки специалистов, востребованных в новой экономике. Сегодня она готовит будущих безработных и нуждается в серьезной реформе. Думаю, что дипломы о высшем образовании нужно выдавать 30% выпускникам»,
— сказал Марковник.
Компания Николая сейчас активно работает по двум направлениям развития искусственного интеллекта: в сфере финансов и в области компьютерного зрения.
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Правая рука Виктора Прокопени Николай Марковник: Наша система образования готовит будущих безработных
Николай Марковник в 31 год стал управляющим компании VP Capital, которая инвестирует миллионы долларов в технологический сектор. В интервью 42.tut.by топ-менеджер...
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