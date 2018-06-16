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МВД — на стороне рестораторов «Поедем поедим». На протестующих составили уже более 50 протоколов

17.06.2018 18:14 — Разное | Партизан  
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Отношение властей Республики Беларусь к тому или иному явлению можно определить по действиям, которые они предпринимают. В случае протестов против «Поедем поедим» фактом стали 52 протокола о правонарушениях. Они были составлены на протестующих, которые пытаются блокировать проезд посетителей к ресторану.

Напомним, что министр внутренних дел Игорь Шуневич заявил: «Есть решение власти о выдаче земли учреждению, есть само учреждение, есть общественный порядок», — хотя и уклонился от прямого ответа на вопрос, как будут действовать его подчиненные.

Протестующих не разгоняли, но пытаются выдавить с площадки штрафами.

Среди людей, на которых составили протоколы, политик Павел Северинец (11 протоколов), житель Логойска Денис Урбанович (7 протоколов), жительница Минска Наталья Горячко (6 протоколов). Другие «запротоколированные» — политики Алесь Логвинец, Алексей Янукевич, Рыгор Костусев, житель Вилейки Алексей Сюдак, жители Минска Юрий Чаусов, Алесь Толстыко, Леонид Кулаков, Валерий Рябцев, Денис Кравчук, Майя Наумова, Екатерина Андреева, Сергей Анненков, Олег Корбан, Анатолий Мирошниченко, Дмитрий Казакович, Виталий Павлов, Александр Турович, Евгений Батура, Денис Садовский, Ольга Николайчик и другие. Все эти меры фиксируют правозащитники-весновцы.


Протоколы составлялись по статьям 17.1 (мелкое хулиганство), 23.4 (неповиновение законному требованию должностного лица), 18.34 КоАП (нахождение на проезжей части), 23.34 (участие в несанкционированном массовом мероприятии) и других.

Землю под развлекательный центр возле МКАДа рядом с местом массовых расстрелов граждан в 1937—1941 годах Минский райисполком выделил в конце 2000-х. В 2012 заместитель генпрокурора рекомендовал властям Минского района и области остановить строительство и указывал на нарушения при выделении земли, но руководители Минской области проигнорировали это обращение.

Сооруженный ресторан назвали сначала «Бульбаш-холл», но в итоге общественных протестов так и не открыли, он 4 года пустовал. Новая попытка открыть его состоялась этим летом. Противники этого дежурят на площадке возле развлекательного центра и информируют людей о Куропатах.

В Куропатском лесу в братских могилах лежат останки десятков тысяч людей, расстрелянных советами.

Люди требуют перенести или перепрофилировать здания «Поедем поедим». С осуждением открытия ресторана выступили многие интеллектуалы и общественные деятели — от Светланы Алексиевич до Николая Чергинца и Вячеслава Кебича. С ними солидаризировались бизнесмены Юрий Зиссер и Виктор Прокопеня. Однако власти пока не предприняли никаких шагов по проверке законности выделения площади под застройку.

 
Теги: Минск
 
 
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Отношение властей Республики Беларусь к тому или иному явлению можно определить по действиям, которые они предпринимают. В случае протестов против «Поедем...
 
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