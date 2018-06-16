Греция и Македония подписали историческое соглашение об изменении названия

Соглашение открывает путь вступления в НАТО и ЕС для бывшей югославской республики и положит конец 27-летнему спору между двумя странами.





Соглашение сегодня подписали министры иностранных дел двух стран.





Следует отметить, что в Македонии осенью еще пройдет референдум относительно нового названия.