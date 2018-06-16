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Греция и Македония подписали историческое соглашение об изменении названия
Греция и Македония подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония.
Соглашение открывает путь вступления в НАТО и ЕС для бывшей югославской республики и положит конец 27-летнему спору между двумя странами.
Соглашение сегодня подписали министры иностранных дел двух стран.
Следует отметить, что в Македонии осенью еще пройдет референдум относительно нового названия.
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Греция и Македония подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония.
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