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Белорус с бело-красно-белым флагом вышел на «Марш равенства» в Киеве
«По своему происхождению я наполовину белорус, наполовину русский. Но ментально и культурно себя идентифицирую белорусом», — пояснил участник акции.
Кстати, гражданство у него украинское.
Как сообщает
Гражданка Беларуси Инга, которая живет в Киеве долгое время, пришла со своим мужем-украинцем поддержать ЛГБТ-активистов.
— Я хочу, чтобы люди свободно высказывали свои мысли, чтобы они могли не стыдиться своих отношений. Я не раз видела, как к людям другой сексуальной ориентации относятся с агрессией. Не хочу, чтобы так было, —сказала Инга в интервью Радыё Свабода.
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«По своему происхождению я наполовину белорус, наполовину русский. Но ментально и культурно себя идентифицирую белорусом», — пояснил участник акции.
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