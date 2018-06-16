Белорус с бело-красно-белым флагом вышел на «Марш равенства» в Киеве

Кстати, гражданство у него украинское.













Радыё Свабода , по разным оценкам в «Марше равенства» приняли участие от 5 до 10 тысяч активистов ЛГБТ-организаций и граждан, которые их поддерживают. Как сообщает, по разным оценкам в «Марше равенства» приняли участие от 5 до 10 тысяч активистов ЛГБТ-организаций и граждан, которые их поддерживают.





Гражданка Беларуси Инга, которая живет в Киеве долгое время, пришла со своим мужем-украинцем поддержать ЛГБТ-активистов.













— Я хочу, чтобы люди свободно высказывали свои мысли, чтобы они могли не стыдиться своих отношений. Я не раз видела, как к людям другой сексуальной ориентации относятся с агрессией. Не хочу, чтобы так было, —сказала Инга в интервью Радыё Свабода.



