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Домрачева и Бьорндален станцевали "танец страсти”
Знаменитая биатлонная пара Дарья Домрачева и Уле Эйнар Бьорндален исполнили "танец страсти” на вечеринке по случаю завершения Бьорндаленом спортивной карьеры.
Легендарный норвежский спортсмен, которого называют "королем биатлона", объявил о завершении выступлений еще в апреле, а 16 июня собрал в Осло грандиозную вечеринку, на которой они с женой исполнили достаточно смелую и сложную хореографическую композицию, передает
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Знаменитая биатлонная пара Дарья Домрачева и Уле Эйнар Бьорндален исполнили "танец страсти” на вечеринке по случаю завершения Бьорндаленом спортивной карьеры.
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