Легендарный норвежский спортсмен, которого называют "королем биатлона", объявил о завершении выступлений еще в апреле, а 16 июня собрал в Осло грандиозную вечеринку, на которой они с женой исполнили достаточно смелую и сложную хореографическую композицию, передает