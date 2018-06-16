Волейбол: Мужская сборная Беларуси проиграла «финал четырёх» Серебряной Евролиги

Мужская сборная Беларуси по волейболу проиграла «финал четырёх» Серебряной Евролиги, сообщает ОНТ .

Финальная игра продолжалась четыре партии, борьба была за каждое очко, но матч закончился со счетом 3:1 в пользу хорватов. Именно они в следующем сезоне выступят в Золотой Евролиге – первой по значимости в Европейском волейболе. А белорусам придется пройти весь путь отбора сначала.