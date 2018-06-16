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Волейбол: Мужская сборная Беларуси проиграла «финал четырёх» Серебряной Евролиги
Мужская сборная Беларуси по волейболу проиграла «финал четырёх» Серебряной Евролиги, сообщает
Финальная игра продолжалась четыре партии, борьба была за каждое очко, но матч закончился со счетом 3:1 в пользу хорватов. Именно они в следующем сезоне выступят в Золотой Евролиге – первой по значимости в Европейском волейболе. А белорусам придется пройти весь путь отбора сначала.
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Мужская сборная Беларуси по волейболу проиграла «финал четырёх» Серебряной Евролиги, сообщает ОНТ.
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