ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как проверить качество шоколада? Рассказывает гендиректор «Коммунарки»

17.06.2018 19:59 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Ведущая программы «Неделя» Юлия Огнева отправилась на завод «Коммунарки», и, кроме всего прочего, узнала о том, как проверить качество шоколада.

Иван Данченко, генеральный директор СОАО «Коммунарка»:
Вообще кондитерское изделие, шоколадное изделие можно оценить по наличию какао-продуктов. Мы должны помнить всегда, что какао-масло тает при температуре 29-31ºС.

Юлия Огнева, СТВ:

Как проверить качество шоколада? Рассказывает гендиректор «Коммунарки»

То есть если я положу на ладошку плиточку шоколада, она должно растаять?

Иван Данченко:
Да. А если вы его надкусите, он сам под температурой тела должен легко и быстро растаять. Если же там используются какао-заменители, какао-эквиваленты, дешевые кондитерские жиры, они имеют температуру плавления порядка 34-36ºС. И когда у вас такое ощущение, что ком стоит, что надо протолкнуть его чаем, знайте, что там из какао-продуктов может быть только какао-порошок.

Как проверить качество шоколада? Рассказывает гендиректор «Коммунарки»

Юлия Огнева:
Смотрите, буквально чуть-чуть полежала у меня на ладошке, и она тает!

Иван Данченко:
Это настоящий продукт. Настоящее масло какао тертое.

Полный текст интервью с генеральным директором «Коммунарки» читайте здесь.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Ведущая программы «Неделя» Юлия Огнева отправилась на завод «Коммунарки», и, кроме всего прочего, узнала о том, как проверить качество шоколада. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стрельба на фестивале в США, есть жертвы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Единство
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика