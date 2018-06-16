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Как проверить качество шоколада? Рассказывает гендиректор «Коммунарки»
Новости Беларуси. Ведущая программы «Неделя» Юлия Огнева отправилась на завод «Коммунарки», и, кроме всего прочего, узнала о том, как проверить качество шоколада.
Иван Данченко, генеральный директор СОАО «Коммунарка»:
Юлия Огнева, СТВ:
Иван Данченко:
Юлия Огнева:
Иван Данченко:
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Новости Беларуси. Ведущая программы «Неделя» Юлия Огнева отправилась на завод «Коммунарки», и, кроме всего прочего, узнала о том, как проверить качество шоколада. ...
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