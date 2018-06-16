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Какие недочёты выявляют белорусские профсоюзы в работе сельхозпредприятий накануне уборочной? Репортаж СТВ

17.06.2018 18:24 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. От средств индивидуальной защиты до организации горячего питания. Белорусские профсоюзы начали проверку готовности сельхозорганизаций к уборочной кампании.

Какие недочёты выявляют белорусские профсоюзы в работе сельхозпредприятий накануне уборочной? Репортаж СТВ

Мониторинг проводится заранее, чтобы к первому дню жатвы недоработки на местах успели устранить и для тружеников полей были созданы все условия для плодотворной работы.

Круглянская районная агропромтехника. Гостей из профсоюзов здесь явно не ждали. Сварщик работает стоя прямо на включенном сварочном аппарате.

Какие недочёты выявляют белорусские профсоюзы в работе сельхозпредприятий накануне уборочной? Репортаж СТВ

Какие недочёты выявляют белорусские профсоюзы в работе сельхозпредприятий накануне уборочной? Репортаж СТВ

Визит проверяющих стал неожиданностью и для этого слесаря. Облачаться в спецодежду приходится наспех. С техникой безопасности здесь явно проблемы.

Геннадий Шпаковский, заведующий отделом Могилевского областного профсоюза работников АПК:
Необходимо наличие инструкции на рабочих местах. Я пока, к сожалению, ее не вижу.

А в этом хозяйстве с наглядными материалами все в порядке. В просторном кабинете охраны труда регулярно проводят инструктажи. Но информация доходит не до всех.

Какие недочёты выявляют белорусские профсоюзы в работе сельхозпредприятий накануне уборочной? Репортаж СТВ

Какие недочёты выявляют белорусские профсоюзы в работе сельхозпредприятий накануне уборочной? Репортаж СТВ

Дмитрий Журиков, заведующий ремонтной мастерской СПК «Колхоз «Родина»:
Да, недосмотрели. Виновный теперь будет наказан.

В колхозе «Родина» используют метод кнута и пряника. Провинился – минус 15 % от премии, отличился – пожалуйста, денежные бонусы, бесплатные путевки в санатории и даже на турецкое средиземноморье. У работников все условия – для труда и отдыха. Результат – хозяйство одно из лучших в стране.

Какие недочёты выявляют белорусские профсоюзы в работе сельхозпредприятий накануне уборочной? Репортаж СТВ

«Чтобы человек нормально работал, его надо всем обеспечить». Белорусские профсоюзы начали проверку сельхозорганизаций

Во время жатвы каждое хозяйство организовывает горячие питание для механизаторов прямо в полях. Чем будут кормить и как доставлять – тоже на контроле у профсоюзов.

Какие недочёты выявляют белорусские профсоюзы в работе сельхозпредприятий накануне уборочной? Репортаж СТВ

Какие недочёты выявляют белорусские профсоюзы в работе сельхозпредприятий накануне уборочной? Репортаж СТВ

Какие недочёты выявляют белорусские профсоюзы в работе сельхозпредприятий накануне уборочной? Репортаж СТВ

Ирина Осипенок, заведующий столовой ОАО «Круглянский рассвет»:
Приготовленную пищу мы раскладываем в бачки. У нас есть бачки для первого, второго, третьего.

У нас меню такое: на первое у нас щи, борщи, рассольники, супы. На второе у нас гуляши, котлеты.

Какие недочёты выявляют белорусские профсоюзы в работе сельхозпредприятий накануне уборочной? Репортаж СТВ

В «Круглянском рассвете» к уборочной готовы. Почти готовы. После ремонта комбайнов обещают привести в порядок и баню, чтобы после работы механизатор мог помыться от пота и пыли. Пока же здесь разруха и антисанитария.

После проверки профсоюзы дают рекомендации об устранении недочетов, устанавливают сроки. Эффективность таких мониторингов подтверждают цифры. С каждым годом нарушений всё меньше.

Какие недочёты выявляют белорусские профсоюзы в работе сельхозпредприятий накануне уборочной? Репортаж СТВ

Юрий Прокопенко, СТВ:
Профсоюзный мониторинг продлится месяц. За это время планируется проверить все сельхозорганизации страны. Чтобы с первого дня уборочной кампании никакие проблемы не отвлекали механизаторов и комбайнеров от главной задачи – быстро и качественно убрать хлеб.

 
 
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Новости Беларуси. От средств индивидуальной защиты до организации горячего питания. Белорусские профсоюзы начали проверку готовности сельхозорганизаций к...
 
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