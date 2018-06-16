﻿ Владимир Ковалкин: долги госпредприятий перед банками перекладывают на бюджет. За два года – больше миллиарда долларов. 21.by
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Владимир Ковалкин: долги госпредприятий перед банками перекладывают на бюджет. За два года – больше миллиарда долларов

17.06.2018 19:20 — Разное | KYKY  
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Экономист Владимир Ковалкин нашёл у Минфина очень любопытную информацию. Если коротко, то за все косяки беларуского АПК платит народ: их долговые обязательства перед банками выплачиваются из бюджета. Например, за последние два года - это 2.3 миллиарда рублей (1.15 миллиарда долларов!). И это все «в целях финансового оздоровления предприятий». Схема простая: президент сказал, исполком принял волевое решение, долги перед банками переписали на бюджет, а предприятия теперь должны исполкомам. Притом там ещё рассрочки и отсрочки действуют. 

При этом, как отмечает Владимир, выбора почти нет: либо вешать неликвиды с долгами на госбанки и в итоге настанет кризис банковской системы с перекладыванием проблем на бюджет, либо сразу перекладыванием проблем на бюджет. Ну то есть банально пропускаем одну фазу «финансового оздоровления». Ну хоть на этом решили сэкономить. 

 

 
 
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Экономист Владимир Ковалкин нашёл у Минфина очень любопытную информацию. Если коротко, то за все косяки беларуского АПК платит народ: их долговые обязательства...
 
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