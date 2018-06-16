Владимир Ковалкин: долги госпредприятий перед банками перекладывают на бюджет. За два года – больше миллиарда долларов

Экономист Владимир Ковалкин нашёл у Минфина очень любопытную информацию. Если коротко, то за все косяки беларуского АПК платит народ: их долговые обязательства перед банками выплачиваются из бюджета. Например, за последние два года - это 2.3 миллиарда рублей (1.15 миллиарда долларов!). И это все «в целях финансового оздоровления предприятий». Схема простая: президент сказал, исполком принял волевое решение, долги перед банками переписали на бюджет, а предприятия теперь должны исполкомам. Притом там ещё рассрочки и отсрочки действуют.

При этом, как отмечает Владимир, выбора почти нет: либо вешать неликвиды с долгами на госбанки и в итоге настанет кризис банковской системы с перекладыванием проблем на бюджет, либо сразу перекладыванием проблем на бюджет. Ну то есть банально пропускаем одну фазу «финансового оздоровления». Ну хоть на этом решили сэкономить.