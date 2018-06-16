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Владимир Ковалкин: долги госпредприятий перед банками перекладывают на бюджет. За два года – больше миллиарда долларов
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Экономист Владимир Ковалкин
При этом, как отмечает Владимир, выбора почти нет: либо вешать неликвиды с долгами на госбанки и в итоге настанет кризис банковской системы с перекладыванием проблем на бюджет, либо сразу перекладыванием проблем на бюджет. Ну то есть банально пропускаем одну фазу «финансового оздоровления». Ну хоть на этом решили сэкономить.
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Владимир Ковалкин: долги госпредприятий перед банками перекладывают на бюджет. За два года – больше миллиарда долларов
Экономист Владимир Ковалкин нашёл у Минфина очень любопытную информацию. Если коротко, то за все косяки беларуского АПК платит народ: их долговые обязательства...
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