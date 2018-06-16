В первом квартале 2018-го Беларусь увеличила экспорт и импорт

Разумеется, сейчас политика большинства стран направлена на решение конфликтов. Миротворческую миссию Беларуси, а также инициативу «Хельсинки-2» уже оценили и на Западе и на Востоке, как, впрочем, и белорусские товары.

Беларусь поддерживает торговые отношения более чем с 200 государствами мира. Основной торговый партнёр – это Россия. На её долю нынче приходится около 40% белорусского экспорта и около 60% импорта. Второе место занимает Европейский союз, на долю которого приходится 34,4% белорусского экспорта и почти 19% импорта. Основные страны-импортёры белорусской продукции в Евросоюзе: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Литва, Латвия, Бельгия и Эстония. Если судить по первому кварталу нынешнего года, статистика говорит о том, что растут и экспорт, и импорт.