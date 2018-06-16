Какая встреча!

Всё-таки Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились. Во вторник в Сингапуре прошли исторические переговоры между президентом США и лидером Северной Кореи.

Таких дипломатических высот не удавалось взять ни одному из северокорейских лидеров, а 34-летнему Ыну удалось. Подписано соглашение, но с довольно расплывчатыми формулировками. Вашингтон настаивает на полном ядерном разоружении Пхеньяна и отказывается от привычных военных манёвров с Южной Кореей. Пхеньян ожидает смягчения санкционного режима и предоставления гарантий безопасности.

Разумеется, эта встреча во вторник стала главной новостью для мировой прессы.

Fox News: «Когда Трамп вступил на пост президента, его многие изображали как поджигателя войны. Помните, как аналитики заверяли нас в том, что вскоре мы окажемся в состоянии войны с Северной Кореей? Сейчас об этом и речи нет. Какой впечатляющий пируэт в дипломатии! Европейцы остались в стороне, они даже не упомянуты в соглашении». CBC: «Для Ким Чен Ына это блестящая дипломатическая победа, которой на протяжении десятилетий не удавалось достичь его отцу и его деду. В глазах всего мира он предстал равным президенту Соединённых Штатов. Ещё недавно отношения Ким Чен Ына и Трампа напоминали отношения двух подростков, обменивающихся оскорблениями и спорящими о том, у кого ядерная кнопка больше». The Australian: «Следует признать, что если Ким Чен Ын выполнит взятые обязательства, то Трамп войдёт в историю как великий государственный деятель».

Ещё одна интересная деталь – дипломатическая кухня. Блюда, которые подаются столь высоким гостям во время официального ланча и ужина, говорят о происходящем не хуже кадровых дипломатов. Итак, согласно меню, переговоры прошли успешно благодаря двум Кореям. На столе – салат-керабу из зелёного манго с медово-лаймовой заправкой и свежим осьминогом; фаршированные огурцы по-корейски с говядиной, картошкой и яйцом; томлённая в соевом соусе треска с редисом и азиатскими овощами. Поговаривают, что Трамп свежего осьминога не дегустировал. Про огурцы очевидцы тоже умалчивают. Говяжьи ребрышки – это поклон США. Такие блюда вполне можно найти и в нью-йоркском ресторане. Рис по-янчжоуски – китайское блюдо. Как известно, Поднебесная – одна из немногих стран, которая всегда играла роль примирителя и выступала посредником и координатором мирных перемен на Корейском полуострове. Картофельный гратен дофинуа (запеканка по французскому рецепту с сыром и сливками), а ещё шоколадный ганаш и ванильное мороженое. Чем не дружественный реверанс в сторону Евросоюза? Сингапурцы, которые не пожалели 15 миллионов долларов на организацию встречи, оценили свои усилия национальным соусом ХО, основу которого составляет коньяк именно такой маркировки по выдержке.

В США Дональд Трамп получил необычный подарок на свой 72-й день рождения: норвежские депутаты выдвинули его на получение Нобелевской премии мира за корейские переговоры. Примечательно, что аналогичную награду получал и его предшественник Барак Обама. Однако ровно через год США в составе коалиции принимали участие в военной операции в Ливии.