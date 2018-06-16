ЧМ-2018: Немцы уступили сборной Мексики

Сборная Германии неожиданно уступила напору сборной Мексики на стадионе в Лужниках. В последнее время «немецкая машина» буквально давит соперников – бомбардиры не должны были оставить ворота голкипера мексиканцев нераспечатанными. Поэтому последним необходимо придумывать что-то очень необычное.

Подопечные Хуана Карлоса Осорио смогли, благо с атакующей линией у них всё в порядке. На 35 минуте матча Ирвинг Лосано торпедировал ворота – гол! До конца встречи действующие чемпионы мира не нанесли хорошего ответного удара. Итоговый счёт – 1:0 в пользу сборной Мексики.