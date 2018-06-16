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«Такое впервые за 40 с лишним лет». Помогут ли дождевальные установки и древние обряды спасти урожай? Репортаж СТВ из Гомельской области

17.06.2018 20:31 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В битве за урожай белорусы готовы на всё, даже на самые неординарные меры. Какие? Рассказывает Александр Добриян в программе «Неделя» на СТВ.

«Такое впервые за 40 с лишним лет». Помогут ли дождевальные установки и древние обряды спасти урожай? Репортаж СТВ из Гомельской области

Александр Добриян, корреспондент:
Именно так выглядит самый страшный кошмар любого хлебороба. Ржаное поле в начале июня высушено в порох – в колосе ни одного зерна. А еще два месяца назад это поле казалось идеальным, и виды на урожай были серьезными.

«Такое впервые за 40 с лишним лет». Помогут ли дождевальные установки и древние обряды спасти урожай? Репортаж СТВ из Гомельской области

Агроном с 35-летним стажем Александр Гальмак не скрывает эмоций: он ожидал получить на этом поле урожай не менее 40 центнеров с гектара, но теперь в лучшем случае сгоревшую на солнце рожь удастся скосить на сенаж.

«Такое впервые за 40 с лишним лет». Помогут ли дождевальные установки и древние обряды спасти урожай? Репортаж СТВ из Гомельской области

Александр Гальмак, главный агроном КСУП «Агро-Коротковичи»:
До середины июня дождей не было. Видим, какой колос. Это хороший сорт, дает за 40 центнеров с гектара. Если мы сейчас посмотрим, что здесь осталось – ни одного зерна, всё высохло.

«Такое впервые за 40 с лишним лет». Помогут ли дождевальные установки и древние обряды спасти урожай? Репортаж СТВ из Гомельской области

Белесые, сгоревшие от жары и безводья злаки, овес высотой в 10 сантиметров, который нельзя скосить даже на корм скоту, свернувшиеся от жары листья кукурузы. Таких полей только в хозяйстве Александра Гальмака уже под 200 гектаров.

Александр Гальмак:
Я такого не помню, чтобы было в мае 26-28 градусов и без осадков.

«Такое впервые за 40 с лишним лет». Помогут ли дождевальные установки и древние обряды спасти урожай? Репортаж СТВ из Гомельской области

В Гомельской области, по предварительным подсчетам, уничтожено не менее 13 % всех озимых зерновых. Вместе с яровыми – почти 60 тысяч гектаров, и эта цифра отнюдь не окончательная.

Критическая ситуация и с кормами. Высокий сезон, сейчас самое время кормить буренок свежими травами и получать «большое молоко». Но реалии совсем другие.

«Такое впервые за 40 с лишним лет». Помогут ли дождевальные установки и древние обряды спасти урожай? Репортаж СТВ из Гомельской области

Леонид Науменко, и.о. директора КСУП «Агро-Короткевичи»:
На этом поле 80 гектаров люцерны посеяно. Приезжаем – всё сгорело. Здесь корневая система 8-15 метров, и то не выдержала.

Леониду Науменко каждый день нужно накормить более 4000 голодных ртов. В хозяйстве успели скосить клевер, но на второй укос даже не рассчитывают. Ситуацию спасает сделанный в прошлом году запас кукурузы. Вся надежда на засухоустойчивость «царицы полей» и в нынешнем сезоне.

«Такое впервые за 40 с лишним лет». Помогут ли дождевальные установки и древние обряды спасти урожай? Репортаж СТВ из Гомельской области

Аномальная посевная в разгаре. Землю не пашут: чтобы сохранить в ней остатки влаги, иссохшие поля дискуют и заново засевают, надеясь на то, что технология поможет преодолеть последствия засухи.

«С каждым днём ситуация ухудшается». Аграрии бьют тревогу из-за засухи: посевы массово гибнут

«Такое впервые за 40 с лишним лет». Помогут ли дождевальные установки и древние обряды спасти урожай? Репортаж СТВ из Гомельской области

Галина Леонова, первый заместитель председателя Жлобинского райисполкома:
В первую очередь нам надо заготовить корма, чтобы скот на зимний стойловый период не остался голодать. Поэтому мы сегодня сеем кукурузу. Вся надежда на кукурузу.

«Такое впервые за 40 с лишним лет». Помогут ли дождевальные установки и древние обряды спасти урожай? Репортаж СТВ из Гомельской области

«Такое впервые за 40 с лишним лет». Помогут ли дождевальные установки и древние обряды спасти урожай? Репортаж СТВ из Гомельской области

О том, что природа на юго-востоке страны изменилась, окончательно стало ясно еще в 2015. Тогда же официально объявили о появлении в Беларуси так называемой четвертой климатической зоны. Меньше осадков, выше температуры – климат постепенно дрейфует в сторону степи. То, что происходит на полях, – убедительный звоночек обратить внимание на ситуацию комплексно и на самом высоком уровне.

«Такое впервые за 40 с лишним лет». Помогут ли дождевальные установки и древние обряды спасти урожай? Репортаж СТВ из Гомельской области

Елена Филипович, заместитель начальника управления Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома:
В двух районах – Житковичском и Жлобинском – зафиксировали такое опасное метеорологическое явление, как почвенная засуха. То есть там в верхнем пахотном горизонте почвенной влаги около 1 мм. Почва пустая, сухая. Наиболее сильно пострадали Светлогорский, Жлобинский, Речицкий и Петриковский районы.

«Такое впервые за 40 с лишним лет». Помогут ли дождевальные установки и древние обряды спасти урожай? Репортаж СТВ из Гомельской области

«Такое впервые за 40 с лишним лет». Помогут ли дождевальные установки и древние обряды спасти урожай? Репортаж СТВ из Гомельской области

Пострадали не только хлеба и корма. Регион может остаться без витаминов. Если сады из последних сил держатся, то с овощами уже беда. Эти поля – стратегический ресурс для 100-тысячного Жлобина. Основа стабилизационного фонда закладываемого в хранилища на зиму. В 2018 году отсюда не получат ничего.

«Такое впервые за 40 с лишним лет». Помогут ли дождевальные установки и древние обряды спасти урожай? Репортаж СТВ из Гомельской области

Анастасия Ревякова, главный овощевод ОАО «Нивы»:
Это полнейший провал за всю мою работу, впервые за 40 с лишним лет. Никогда не думала, что такое будет.

«Такое впервые за 40 с лишним лет». Помогут ли дождевальные установки и древние обряды спасти урожай? Репортаж СТВ из Гомельской области

Чуть лучше ситуация у овощеводов Гомельского района. Посевы лука, моркови и капусты спасают мощные дождевальные машины.

«Такое впервые за 40 с лишним лет». Помогут ли дождевальные установки и древние обряды спасти урожай? Репортаж СТВ из Гомельской области

Жанна Устиненко, агроном КСУП «Комбинат «Восток»:
Благодаря поливочной установке у нас всхожесть 100 %-ная, растения получают всё, что им необходимо. Там, где нет полива, там у нас такие же проблемы, как у всех. Этот год показал, что поливочные установки нужны хозяйству.

Белорусская промышленность оказалась готова к ситуации: производство дождевальных машин уже освоено в Гомеле.

«Такое впервые за 40 с лишним лет». Помогут ли дождевальные установки и древние обряды спасти урожай? Репортаж СТВ из Гомельской области

Александр Горбач, директор ОАО «Гомельский радиозавод»:
Сельхозпроизводители реагируют положительно на нашу продукцию. Они понимают, что это выгодно – это спасение от засухи и увеличение объемов выпуска их продукции.

«Такое впервые за 40 с лишним лет». Помогут ли дождевальные установки и древние обряды спасти урожай? Репортаж СТВ из Гомельской области

Тем временем в Ветковском районе люди готовы на всё, лишь бы пошел дождь. В агрогородке Столбун только и разговоров, что о засухе: местное сельхозпредприятие уже потеряло до половины зерновых. Страдают сады и огороды самих селян.

В засуху здесь вспомнили, как поступали предки.

«Такое впервые за 40 с лишним лет». Помогут ли дождевальные установки и древние обряды спасти урожай? Репортаж СТВ из Гомельской области

Александр Добриян:
Этому обряду сотни лет. Принимать участие в нем могут только вдовы или чистые девушки. Так поступали их бабушки и прабабушки. Бороновать реку – это то последнее средство, когда надеяться больше не на что.

Значение слова «обряд» – это приведение чего либо в порядок. Чего так не хватает этим летом белорусской природе.

«Такое впервые за 40 с лишним лет». Помогут ли дождевальные установки и древние обряды спасти урожай? Репортаж СТВ из Гомельской области

Возможно, это лишь стечение обстоятельств, но спустя 10 часов после обряда над Беларусью начался тот самый долгожданный дождь. Для аграриев это не только большая радость, но и начало большой работы. Только в Гомельской области предстоит пересеять не менее 60 тысяч гектаров зерновых. На эти цели из государственного бюджета выделено порядка 11 миллионов рублей помощи. Параллельно внеплановой посевной нужно еще наверстать упущенное и в заготовке кормов.

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. В битве за урожай белорусы готовы на всё, даже на самые неординарные меры. Какие? Рассказывает Александр Добриян в программе «Неделя» на СТВ. ...
 
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