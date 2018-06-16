О домашних родах и присутствии родственников: мнение лучшего акушера-гинеколога Беларуси-2018

Новости Беларуси. Врачом года Беларуси в номинации акушер-гинеколог стал Сергей Васильев, заместитель главного врача городского клинического роддома № 2 Минска. Съемочная группа программы «Неделя» задала ему несколько важных вопросов.

Юлия Огнева, СТВ:

Сергей Алексеевич, а как вы относитесь к домашним родам?





Сергей Васильев, заместитель главного врача ГКРД № 2:

Отношусь отрицательно. Кроме комфорта, удобства домашней обстановки, никаких преимуществ там нет. А риски достаточно большие, потому что акушерство – это экстренная ситуация, когда и кровотечение может быть, и ребеночек может родиться в состоянии асфиксии.

Когда нужна квалифицированная помощь, именно вот эти золотые минуты, они спасут жизнь женщины и ребенка. К сожалению, дома такие возможности отсутствуют.

Юлия Огнева:

В последнее время очень много говорится о том, что нужно разрешить родственникам постоянно быть с роженицей в палате, даже специальное постановление Минздрав принял. Насколько ваш роддом был открыт и сейчас открыт?





Сергей Васильев:

Вы знаете, мы никогда не были закрыты для людей. По крайней мере в палатах комфортного пребывания одно-двухместных, где есть возможности и условия для посещения родственника, у нас, в принципе, это практикуется. Не то, чтобы это какая-то новинка.

Но, опять-таки, немногие женщины приемлют. Есть такие, которые сразу категорически отказываются. Поэтому тут не надо перегибать эти моменты. Есть такие возможности и условия – пожалуйста. Не хочет женщина – зачем это нужно?