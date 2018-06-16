ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

О домашних родах и присутствии родственников: мнение лучшего акушера-гинеколога Беларуси-2018

17.06.2018 20:18 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Врачом года Беларуси в номинации акушер-гинеколог стал Сергей Васильев, заместитель главного врача городского клинического роддома № 2 Минска. Съемочная группа программы «Неделя» задала ему несколько важных вопросов.

Юлия Огнева, СТВ:
Сергей Алексеевич, а как вы относитесь к домашним родам?

О домашних родах и присутствии родственников: мнение лучшего акушера-гинеколога Беларуси-2018

Сергей Васильев, заместитель главного врача ГКРД № 2:
Отношусь отрицательно. Кроме комфорта, удобства домашней обстановки, никаких преимуществ там нет. А риски достаточно большие, потому что акушерство – это экстренная ситуация, когда и кровотечение может быть, и ребеночек может родиться в состоянии асфиксии.

Когда нужна квалифицированная помощь, именно вот эти золотые минуты, они спасут жизнь женщины и ребенка. К сожалению, дома такие возможности отсутствуют.

Юлия Огнева:
В последнее время очень много говорится о том, что нужно разрешить родственникам постоянно быть с роженицей в палате, даже специальное постановление Минздрав принял. Насколько ваш роддом был открыт и сейчас открыт?

О домашних родах и присутствии родственников: мнение лучшего акушера-гинеколога Беларуси-2018

Сергей Васильев:
Вы знаете, мы никогда не были закрыты для людей. По крайней мере в палатах комфортного пребывания одно-двухместных, где есть возможности и условия для посещения родственника, у нас, в принципе, это практикуется. Не то, чтобы это какая-то новинка.

Но, опять-таки, немногие женщины приемлют. Есть такие, которые сразу категорически отказываются. Поэтому тут не надо перегибать эти моменты. Есть такие возможности и условия – пожалуйста. Не хочет женщина – зачем это нужно?

Полный текст интервью с заместителем главного врача ГКРД №2 здесь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Врачом года Беларуси в номинации акушер-гинеколог стал Сергей Васильев, заместитель главного врача городского клинического роддома № 2 Минска....
 
Новости дня
Новости разные
 
ФИФА объяснила причину пустых мест на ЧМ-2018
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Единство
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика