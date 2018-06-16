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О домашних родах и присутствии родственников: мнение лучшего акушера-гинеколога Беларуси-2018
Новости Беларуси. Врачом года Беларуси в номинации акушер-гинеколог стал Сергей Васильев, заместитель главного врача городского клинического роддома № 2 Минска. Съемочная группа программы «Неделя» задала ему несколько важных вопросов.
Юлия Огнева, СТВ:
Сергей Васильев, заместитель главного врача ГКРД № 2:
Когда нужна квалифицированная помощь, именно вот эти золотые минуты, они спасут жизнь женщины и ребенка. К сожалению, дома такие возможности отсутствуют.
Юлия Огнева:
Сергей Васильев:
Но, опять-таки, немногие женщины приемлют. Есть такие, которые сразу категорически отказываются. Поэтому тут не надо перегибать эти моменты. Есть такие возможности и условия – пожалуйста. Не хочет женщина – зачем это нужно?
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Новости Беларуси. Врачом года Беларуси в номинации акушер-гинеколог стал Сергей Васильев, заместитель главного врача городского клинического роддома № 2 Минска....
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