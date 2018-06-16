ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ФИФА объяснила причину пустых мест на ЧМ-2018

17.06.2018 20:17 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
ФИФА объяснила причину пустых мест на ЧМ-2018

Официальный представитель ФИФА связал не до конца заполненные трибуны на матче группового этапа чемпионата мира между сборными Уругвая и Египта с неявкой на игру людей с билетами от клиентских групп.

ФИФА объяснила наличие пустых мест на стадионе в Екатеринбурге во время матча группового этапа чемпионата мира между сборными Уругвая и Египта с тем, что на игру не пришли большое количество людей с забронированными билетами на игру от всех клиентских групп. Речь идет о представителях и гостях ФИФА, членах оргкомитета мундиаля, командах — участницах турнира, судьях, маркетинговых партнерах ФИФА и журналистах, сообщает РБК.

«Мы можем подтвердить, что ситуация с матчем в Екатеринбурге в основном была связана с неявкой людей с забронированными билетами на игру от всех клиентских групп (ФИФА). Не было никаких проблем с билетными операциями ФИФА на месте, которые помешали бы владельцам билетов посетить матч», — цитирует представителя ФИФА «РИА Новости».

Матч между сборными Уругвая и Египта прошел в пятницу, 15 июня. Встреча в Екатеринбурге завершилась победой южноамериканцев со счетом 1:0. Единственный гол на последней минуте забил защитник уругвайской команды Хосе Мария Хименес.

На трибунах «Екатеринбург Арены», вмещающей более 33 тыс. зрителей, за матчем наблюдали только 27 015 болельщиков. Незаполненными оказались нижние ярусы центральных трибун — билеты на эти места были наиболее дорогими. Верхние ярусы и трибуны за воротами были заполнены, однако в трансляцию попадали в основном нижние ряды, и создалось впечатление, что стадион в Екатеринбурге остался полупустым.

Накануне глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб заявил, что власти города попросят ФИФА объяснить наличие пустых мест на стадионе. «Многие жители Екатеринбурга, к сожалению, не смогли приобрести билеты на матч сборных Египта и Уругвая. Горожане готовы купить места всех ценовых категорий на три другие встречи команд, которые пройдут в уральской столице в ближайшие две недели. Мы рассчитываем, что ФИФА примет решение в пользу болельщиков», — сказал Якоб.


 

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальный представитель ФИФА связал не до конца заполненные трибуны на матче группового этапа чемпионата мира между сборными Уругвая и Египта с неявкой на игру...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сколько стоит ЭКО, как выхаживают недоношенных детей, о чем говорят врачи дома? Большое интервью с лучшим акушером-гинекологом Беларуси-2018
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Единство
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика