ФИФА объяснила причину пустых мест на ЧМ-2018





Официальный представитель ФИФА связал не до конца заполненные трибуны на матче группового этапа чемпионата мира между сборными Уругвая и Египта с неявкой на игру людей с билетами от клиентских групп.

ФИФА объяснила наличие пустых мест на стадионе в Екатеринбурге во время матча группового этапа чемпионата мира между сборными Уругвая и Египта с тем, что на игру не пришли большое количество людей с забронированными билетами на игру от всех клиентских групп. Речь идет о представителях и гостях ФИФА, членах оргкомитета мундиаля, командах — участницах турнира, судьях, маркетинговых партнерах ФИФА и журналистах, сообщает РБК .



«Мы можем подтвердить, что ситуация с матчем в Екатеринбурге в основном была связана с неявкой людей с забронированными билетами на игру от всех клиентских групп (ФИФА). Не было никаких проблем с билетными операциями ФИФА на месте, которые помешали бы владельцам билетов посетить матч», — цитирует представителя ФИФА «РИА Новости».



Матч между сборными Уругвая и Египта прошел в пятницу, 15 июня. Встреча в Екатеринбурге завершилась победой южноамериканцев со счетом 1:0. Единственный гол на последней минуте забил защитник уругвайской команды Хосе Мария Хименес.

На трибунах «Екатеринбург Арены», вмещающей более 33 тыс. зрителей, за матчем наблюдали только 27 015 болельщиков. Незаполненными оказались нижние ярусы центральных трибун — билеты на эти места были наиболее дорогими. Верхние ярусы и трибуны за воротами были заполнены, однако в трансляцию попадали в основном нижние ряды, и создалось впечатление, что стадион в Екатеринбурге остался полупустым.



Накануне глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб заявил, что власти города попросят ФИФА объяснить наличие пустых мест на стадионе. «Многие жители Екатеринбурга, к сожалению, не смогли приобрести билеты на матч сборных Египта и Уругвая. Горожане готовы купить места всех ценовых категорий на три другие встречи команд, которые пройдут в уральской столице в ближайшие две недели. Мы рассчитываем, что ФИФА примет решение в пользу болельщиков», — сказал Якоб.





