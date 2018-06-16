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ФИФА объяснила причину пустых мест на ЧМ-2018
17.06.2018 20:17 — Разное | Ежедневник
Официальный представитель ФИФА связал не до конца заполненные трибуны на матче группового этапа чемпионата мира между сборными Уругвая и Египта с неявкой на игру людей с билетами от клиентских групп.
ФИФА объяснила наличие пустых мест на стадионе в Екатеринбурге во время матча группового этапа чемпионата мира между сборными Уругвая и Египта с тем, что на игру не пришли большое количество людей с забронированными билетами на игру от всех клиентских групп. Речь идет о представителях и гостях ФИФА, членах оргкомитета мундиаля, командах — участницах турнира, судьях, маркетинговых партнерах ФИФА и журналистах, сообщает
На трибунах «Екатеринбург Арены», вмещающей более 33 тыс. зрителей, за матчем наблюдали только 27 015 болельщиков. Незаполненными оказались нижние ярусы центральных трибун — билеты на эти места были наиболее дорогими. Верхние ярусы и трибуны за воротами были заполнены, однако в трансляцию попадали в основном нижние ряды, и создалось впечатление, что стадион в Екатеринбурге остался полупустым.
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Официальный представитель ФИФА связал не до конца заполненные трибуны на матче группового этапа чемпионата мира между сборными Уругвая и Египта с неявкой на игру...
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