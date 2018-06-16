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Игра на выживание

17.06.2018 20:46 — Разное | ОНТ  
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Сотрудники МЧС в дни школьных каникул решили не только спасать попавших в беду, но и заняться работой по предупреждению происшествий. Среди множества летних оздоровительных лагерей корреспондент ОНТ Сергей Козлович решил выбрать варианты «для мальчиков», в которых учат стрелять из лука, выживать в лесу и правильно себя вести в чрезвычайной ситуации.

Арсений с удовольствием показывает палаточный лагерь своей команды – лучший на этом слёте. Под Логойском собрались юные спасатели со всей Минской области. Они здесь всего четыре дня, но на комфорт сил не пожалели. Это не просто загородный отдых. Здесь собрались 23 команды, чтобы показать свою подготовку. Каждый пробует непростой труд спасателей.

Профессиональные спасатели должны одеть боевую форму за 15 секунд. У юных – уходит больше времени. Но есть дети, которые справляются с этим нормативом, как взрослые. Оделись, взяли пожарный рукав – и в бой с огнём! И такая игра для многих в будущем перерастёт в настоящую профессию.

Обычный белорусский лес решили превратить в Шервудский – и перенестись назад в Средневековье. В образе благородного предводителя лесных разбойников дети отправляются в настоящее приключение.

Всё, о чём они читали или видели в фильмах, теперь случается наяву. С каждой группой по три или четыре инструктора. В лесу дети находятся под постоянным присмотром. Ребята справляются со своими страхами и учатся решимости и благородству.

Летний сезон открыл и палаточный лагерь для настоящих мужчин будущего. Первым делом парней отрывают от гаджетов (они здесь полностью запрещены) и учат самостоятельности.

Воспитывает выносливость и стойкий характер исключительно мужская команда вожатых. Лагерь работает всего третий год. В каждой смене есть дети, которые с радостью возвращаются сюда снова. 

 
 
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​Сотрудники МЧС в дни школьных каникул решили не только спасать попавших в беду, но и заняться работой по предупреждению происшествий.
 
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