Чего ждать от встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина в Минске?

В студию пришёл наш политический обозреватель Александр Злобин. И он готов проанализировать уже встречи на высшем уровне уходящей недели и проанонсировать будущие.

В четверг лидеры 20 стран прилетели в Москву на открытие чемпионата мира по футболу. В аэропорту их встречал талисман игр – волк Забивака, который предлагал немного поиграть. Перепасовка с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, отработка ударов с армянским премьер-министром Николом Пашиняном. Самый эффектный финт у трапа самолёта продемонстрировал Александр Лукашенко: удар пяткой из разряда неберущихся. После Президент Беларуси оставил автограф на футбольном мяче и надпись: «Удачи братьям россиянам».

После такой выездной игры нас ждёт важная домашняя встреча. 19 июня в Минске пройдёт заседание Высшего госсовета Союзного государства. К встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина всё готово. Об этом заявил наш Президент, принимая государственного секретаря Союзного государства. Позже Григорий Рапота рассказал журналистам о переговорной повестке. Всего будет около 10 вопросов. Большинство их них традиционные: итоги торгово-экономического сотрудничества, отчёт об исполнении бюджета, программа согласованных действий во внешней политике. Президенты должны одобрить приоритеты развития Союзного государства до 2022 года. Известно, что будут приняты меры для усиления сотрудничества в области науки и техники.

Наибольший интерес представляют вопросы, которые официально в повестке не значатся. Например, молочные ограничения со стороны Россельхозназора. Это запрещённый приём, считают в Минске. С такой позицией солидарна и Евразийская экономическая комиссия, ведь полный запрет на поставки страна может ввести лишь в случае угрозы безопасности для населения. Понятно, что это не тот случай. Впрочем, сейчас острота конфликта спала. Затронут ли этот вопрос президенты? Скорее всего, да. Статус белорусско-российской границы будут обсуждать наверняка. Напомним, в 1995 году на линии в 1239 км пограничный контроль был отменён, а в прошлом году Россия восстановила пограничную зону. Беларусь не стала этого делать. Александр Лукашенко считает, что пора внести в этот вопрос ясность. Об этом он заявил, посещая погранзаставу «Дивин». Лукашенко и Владимир Путин – партнеры сыгранные. Только в этом месяце встречались трижды: на саммитах в Сочи и Циндао, в «Лужниках». Минское рукопожатие будет четвёртым. Значит, политикам по силам найти решения и комбинации, чтобы достичь необходимого результата.

В среду Александр Лукашенко встретился с председателем Сената Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым. Отношения Минска и Ташкента развиваются очень стремительно: торговля в прошлом году удвоилась, белорусские предприятия в Центральной Азии находят партнёров и открывают совместные предприятия. Как отметил Президент, минувший год по объёму сделанного стоит минувших двадцати. И в этом есть большая заслуга Президента Узбекистана. С ним Александр Лукашенко готов выйти на поле в одной команде. Таким получился спортивно-политический дайджест этой недели.

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