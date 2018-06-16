Время забивать!

«Welcome to Russia» от российского президента, заголовок на кириллице и фото Льва Яшина на обложке известного французского журнала, памятка на испанском для аргентинский болельщиков о том, как понравиться русским девушкам. Мир, используя разные языки, заговорил на одном общем – языке футбола.

Москва, которая принимает церемонии открытия и закрытия, а также основные матчи чемпионата мира, как Золушка, заканчивая все приготовления за пять минут до полуночи, на свой спортивный бал всё-таки успела.

Сергей Собянин, мэр г. Москва: «Сегодня Москва становится футбольной столицей мира».

В первый раз Россия принимает домашний чемпионат мира по футболу. И в первый раз мундиаль проходит одновременно в Европе и Азии. Команды, прошедшие в плей-офф, налетают по России за месяц более 10 тысяч километров. Треть сборных разместили в Москве и области, но играть каждый матч они будут на новом стадионе. Похоже, за сборными намерены ездить и болельщики. Туриндустрия заработала в режиме сумасшедшего трафика.

По прогнозам туроператоров, за время чемпионата в стране побывают около 1,5 млн футбольных фанатов. Эта цифра может быть и больше. После того, как Россия подписала с Беларусью соглашение о безвизе, по паспорту болельщика на время спортивных соревнований прибавится тех, кто, например, поедет в Москву с запада на машине. Отпадает вопрос с билетами на поезда и самолёты. Футбол можно посмотреть и на больших экранах фан-зон. Главное – это атмосфера.

Александр Глеб, полузащитник футбольного клуба БАТЭ: «Это зрелище мирового масштаба. Я знаю, что в России оно пройдёт на великолепном уровне. Конечно, если будет возможность, приеду. Если нет, то посмотрю по телевизору».

Больше всего болельщиков мирового первенства будет из Америки и Китая. От них поступило по 39 тысяч заявок на получение паспорта болельщика, хотя сборные из этих стран в Россию не попали. 33 тысячи заявок на FAN ID, подано из Мексики. Несколько тысяч паспортов получили и белорусы. Нашей команды на чемпионате нет, поэтому болеют белорусы в основном за команду России.

Веры у белорусов было, похоже, даже больше, чем у самих хозяев чемпионата. Президент Беларуси, прилетев на открытие первенства в Москву, пожелал удачи именно братьям россиянам. Их команда к чемпионату мира подошла, мягко говоря, со слабыми результатами. Болельщики даже шутили, что нет ни одной сборной мира, которой бы не проиграли российские футболисты. В число фаворитов их не включал ни один эксперт.

Григорий Твалтвадзе, спортивный комментатор: «На чемпионате мира есть сложившийся пул лидеров: Германия, Испания, Аргентина, Бразилия. Есть ещё один момент очень важный: на каждом чемпионате выстреливает какая-то сборная, чья игра привлекает какой-то эстетикой».

Глядя с каким восторгом жители России встречают Роналду, Месси и других легендарных виртуозов мяча, игроки национальной команды накануне стартового матча сами обратились к фанатам и журналистам с просьбой о поддержке. Слова убедили – и в последние дни перед чемпионатом сборная и любители футбола учились быть одной командой. Даже запустили флешмоб «Чекань за наших».

Михаил Галустян, телеведущий, актёр: «Передаю эстафету Моту, Сашке Ревве и Пашке Воле. Ребята, давайте поддержим нашу сборную».

Российская сборная уже в первом матче подарила болельщикам красивый футбол. Разгромный счёт (5:0) в игре с Саудовской Аравией – и ликование фанатов. Было видно, как все соскучились по победам. Владимир Путин с улыбкой только руками развёл перед саудовским принцем.

Безусловно, каждый, кто приехал на чемпионат мира в Россию, надеется, что победит именно его сборная. Кстати, здесь есть и ещё одна команда, активно участвующая в соревнованиях. Это команда организаторов. В непростой геополитической ситуации, в которой сейчас оказался весь мир, именно она играет за имидж страны. Здесь надеются найти лекарство от русофобии. Компоненты: радушный приём, безопасность и яркий футбол. Чтобы устойчивое fake news сменило уже более нежное «из России с любовью».