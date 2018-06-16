Помоги ближнему

Во вторник утром четыре фуры МЧС с грузом 80 тонн пересекли белорусско-украинскую границу.

Внутри – мебель, техника и продукты (консервы, масло, сахар, крупа и макароны). О подобных гуманитарных миссиях Александр Лукашенко и Пётр Порошенко договорились в прошлом году. В июне 2017-го на линию разграничения были доставлены белорусские продукты и средства гигиены. Нынешний гуманитарный конвой – второй. В посольстве Украины отметили, что благодарны Беларуси за активное участие в разрешении конфликта на юго-востоке страны. Именно в столице нашей республики уже несколько лет существует переговорная площадка, здесь встречались главы государств «нормандской четвёрки», которые смогли выработать Минские договорённости по нормализации ситуации в Донецкой и Луганской областях. Украинские беженцы находят на территории Беларуси жильё, работу, медицинскую помощь. К слову, к концу недели белорусскую гуманитарную помощь получили около четырёх тысяч семей из Донецкой и Луганской областей.