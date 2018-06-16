Как и за кого на ЧМ-2018 болеют страны, континенты и президенты?

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Россия – Саудовская Аравия. Счёт – 5:0. В Москве на стадионе «Лужники» своими глазами смотрели на Жар-птицу и Робби Уильямса 78 тысяч счастливчиков, которым удалось купить билеты. В VIP-ложах футболистов поддерживали главы 20 государств, в том числе и Александр Лукашенко, который принял приглашение Владимира Путина и приехал на премьерный матч.

Чтобы полнее передать атмосферу чемпионата, сейчас на связи со студией руководители Российского и Европейского бюро ОНТ Светлана Карульская и Руслан Поддубский, а также наш специальный корреспондент в Китае Наталья Стельмах. Начнём с Брюсселя. Сборная Бельгии – один из фаворитов чемпионата. Кроме того, конкурс красоты «Мисс мундиаль» выиграла бельгийская студентка. Чем не повод для гордости?

Руслан Поддубский: «Как минимум один титул у бельгийцев на этом чемпионате уже есть. Принесла его не сборная по футболу, а девушка по имени Зоэ Брюне. Ей 18 лет, в начале 2018-го она стала «Мисс Бельгия», а до этого «Мисс Валлония». Несколько дней назад в Германии на конкурсе «Мисс Мундиаль-2018», в котором соревновались представительницы 32 стран-участниц чемпионата мира, именно бельгийка взяла первое место. «Горжусь этим титулом. Надеюсь, что сборная Бельгии выступит так же и выиграет чемпионат мира», – написала она у себя в Instagram и поблагодарила всех за поддержку! Конечно, поддержка не помешает «красным дьяволам». Именно так сборную Бельгии называют европейские болельщики. Четвёртое место на мировом первенстве – это их лучшее достижение в истории. В этот раз именно от бельгийцев и хорватов специалисты ждут главных сюрпризов. Есть ещё исландские викинги, элегантные французы, стойкие испанцы, упрямые англичане. У португальцев есть Роналду, но выиграют, как всегда, немцы. В этом уверены немецкие фанаты. Но футбол футболом, а один из главных вопросов в Европе – это безопасность. В этому году власти буквально разругались с болельщиками. В европейских городах массово отказываются от просмотра матчей на больших экранах, чтобы не инициировать большого скопления людей. Во многих странах сохраняется определённый уровень террористической угрозы. В столице Евросоюза Брюсселе мэрия выделила лишь несколько точек в городе для общего просмотра и только на время игр национальной сборной. Впрочем, до сих пор не совсем понятно, будут ли они в конечном итоге работать. Бельгийцы играют в понедельник. Публика переместилась в бары – они забиты под завязку! При любом раскладе в выигрыше останутся европейские пивовары».



Наталья Стельмах: «Китайская сборная, как известно, на чемпионате мира не выступает. Однако жителям Поднебесной это не помешало попасть на второе место (после США) в топ-5 стран, жители которых – самые активные болельщики. Более 100 тысяч китайцев купили билеты на матчи и едут в Россию, чтобы увидеть все лично. Самый щедрый, как уверяют туроператоры КНР, потратил 132 тысяч долларов в эквиваленте. Освещать матчи будут более 300 китайских журналистов, а известные китайские бренды составляют треть от спонсоров чемпионата. Впрочем, спонсорский интерес понятен, ведь четыре года назад мундиаль в Бразилии смотрели по телевизору около 790 миллионов китайцев. В этот раз зрителей будет больше! К тому же здесь, в Китае, практически в каждом городе есть фан-зоны, куда приходят все желающие. За красивый футбол здесь болеют все. Надо сказать, болеют с размахом!»



Светлана Карульская: «Говоря о хозяйке чемпионата России, здешнюю атмосферу трудно описать словами. Если бы уместно было в эфире кричать, петь, прыгать, дудеть в вувузелы, то мы бы выбрали именно этот формат. Именно так сейчас ведёт себя большинство людей на улицах Москвы. Найти относительно спокойное место, чтобы мы могли слышать друг друга, – большая удача. Весь центр города стал стихийной фан-зоной. И так, уверяют, во всех городах, где проходят матчи. В страну уже приехали более двух миллионов болельщиков. Это зажигательно, ярко и очень громко. Стартовый матч мы смотрели в самой большой фан-зоне России. Она вмещает 40 тысяч человек. По фанатской экипировке можно было изучать географию. К первой игре чемпионата, конечно, было самое пристальное внимание. Радость российских болельщиков от победы национальной сборной трудно передать. Команда, которая не выиграла ни одного контрольного матча, разгромила команду Саудовской Аравии. Для хозяйки чемпионата это очень достойное начало. Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин перепел знаменитую песню «Аргентина – Ямайка 5:0» . В новой версии она звучит так: «Уходит боль, уходит боль, Россия – Саудовская Аравия 5:0». Следующий матч сборной России пройдёт во вторник. Мы знаем, что очень много белорусов болеет за наших соседей. Надеюсь, у нас будет ещё много поводов поговорить о хорошем футболе. Мы будем более внимательно следить за матчами, чтобы рассказывать зрителям ОНТ о самых ярких моментах».