Бразилия играет со Швейцарией на чемпионате мира по футболу. Онлайн

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Букмекеры называют Бразилию главным фаворитом чемпионата. Пентакампеоны собрали отличный состав и приехали в Россию за трофеем.

На предыдущих чемпионатах бразильцы славились своей атакой, но теперь в распоряжении Тите есть надежная защита и отличный вратарь Алиссон.



Reuters

Сегодняшний соперник Бразилии — команда Швейцарии. «Крестоносцев» не относят к фаворитам чемпионата, но команда Владимира Петковича может преподнести сюрприз. Это сыгранная команда, в которой есть яркие молодые исполнители.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.

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