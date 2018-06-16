Билеты на фестиваль «Александрия собирает друзей» поступили в продажу

Тема возвращения к родным пенатам станет основной на традиционном фестивале «Александрия собирает друзей», который пройдёт 7 и 8 июля на берегу Днепра в одном из живописнейших мест Беларуси.

Билеты на главное шоу – мюзикл «Малая родина» – уже в продаже. Приобрести их можно в кассах и через Интернет в любой точке планеты. Репетиции уже идут, правда, главную интригу – куда заведут приключения звезду эстрады Леонарда Василевского – можно будет узнать непосредственно на фестивале и в эфире ОНТ.