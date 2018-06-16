Ближе к земле

У Вэня Сюэчженя животные живут в достатке и спокойствии. Рождённый в Пекине китаец несколько лет назад решил свою малую родину создать своими руками – и переехал в белорусскую деревню Пряльники под Раковом. Взял в аренду землю, уже достраивает агроусадьбу. В белорусском стиле. В ближайшее время со скамейки запасных в этом семейном деле в основной состав работников войдут дочь и жена господина Вэня. В гости отправилась Анна Волковец.

Из городского шума многомиллионного Пекина он переехал сначала в уютный и спокойный Минск, а после в маленькую деревню Пряльники. Узнал о Беларуси, когда выбирал университет. В БГУ получил образование дизайнера интерьеров, но за пять жизни новой для себя стране понял, что хочет заниматься совершенно другим.

Вэнь до сих пор не очень хорошо говорит по-русски, но это не стало преградой на пути к его белорусской мечте – стать фермером. В семье с сельским хозяйством никто связан не был, поэтому родственникам пришлось объяснять, почему своё будущее он будет строить в деревне за 8000 километров от дома.

Из заброшенного здания, которое когда-то было школой сейчас делает агроусадьбу. Белорусский колорит её оформления подсматривает у соседей. К слову, они же помогают с аутентичными предметами быта. Но это планы на будущее, а если о настоящем, то на 100 гектарах выращивает овощи и содержит животных.

За четыре года жизни в деревни прошёл путь от арендатора земли до создания предприятия с целом штатом работников. Говорит, местные с удовольствием идут к нему в хозяйство, благодаря их помощи получилось достичь первых результатов. Овощи из этого хозяйства поставляют и строителям в индустриальный парк «Великий камень», и на несколько столичных рынков.

Зарабатывать уже получается, правда, пока совсем немного, уточняет Вэнь. Но не жалуется. И если нам кажется, что мечтающий возродить маленькую деревню китаец – это немного необычно, то Вэнь до сих пор не может объяснить, почему его потянуло к белорусской земле.

Сегодня на одной улице у него строится агроусадьба и стоят теплицы, на другой раскинулись десятки гектаров полей с картофелем. Есть даже небольшой парк техники.

Вэнь часто повторяет, что развитие своего дела в сельском хозяйстве требует времени. За четыре года он многое сделал, но впереди большой путь, ведь он хочет, чтобы семья в Китае гордилась, тем, что он смог сделать в Беларуси. И для этого готов кропотливо работать. Как говорили китайские мудрецы, человек, который сдвинул гору, начинал с того, что переносил маленькие камни.